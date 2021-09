“Um dos critérios para termos uma boa saúde é variar a nossa alimentação, sempre com alimentos de qualidade e indicados para a estação que vivemos. Receitas saborosas e conscientes é a proposta que faço”, refere Vanessa Andrade, a empreendedora que iniciou há alguns anos o projeto Green Smiles.

Desta forma, um quarteto de workshops está em preparação para os últimos meses do ano. Já este mês de setembro, o tema abordado é o “Regresso a casa” com foco nos lanches e pequenos-almoços para toda a família. Serão confeccionadas oito receitas que facilmente se multiplicam no dobro, com ajustes e truques que serão abordados no workshop de dia 25 de setembro. Dos cremes de cereais, aos pudins, gelatina, muffins ou hummus, sempre com um twist inovador e bem saboroso. Os participantes irão aprender a preparar um lanche ou pequeno-almoço completo, saboroso e consciente.

Em outubro, o tema recairá no “Detox de outono”. Durante o workshop será analisado o tema da desintoxicação, em que momentos a praticar, como o fazer, que órgãos devemos estimular e que alimentos nos podem ajudar ou impedir uma desintoxicação natural. No dia 23 de outubro, durante o workshop, será confecionado um menu completo com foco na desintoxicação do corpo.

A preparação de refeições e planeamento semanal será detalhado no mês de novembro com o workshop “Meal prep semanal”, a decorrer dia 20. No decorrer do workshop, os participantes vão aprender a planear uma semana com uma cesta de ingredientes base, sabendo como conjugar refeições completas, saciantes e variadas.

O mês de dezembro será dedicado às festas. A 11 de dezembro, decorrerá o workshop “Menu de festa”, durante o qual será preparado um menu completo com dez receitas ideais para celebrar o Natal ou 2022.

Os workshops decorrerão online e os participantes ficarão com acesso vitalício à gravação do mesmo, para além do menu completo com receitas e dicas extra. Os workshops têm uma duração estimada de 2h30, das 14h30 às 17h00, nos dias acima referidos. Adicionalmente, todos os participantes receberão ainda um vale de 10% de desconto para utilizar numa compra online nas lojas Celeiro.

Existe uma campanha especial para os que quiserem embarcar numa viagem gastronómica de vários meses, sendo que quatro workshops têm o valor de 54 euros, três workshops de 45 euros, dois workshops por 35 euros e o workshop individual terá o valor de 20 euros.

As inscrições devem ser realizadas através do e-mail hello@greensmiles.pt