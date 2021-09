Padaria Gleba inaugura loja em Cascais e lança serviço de subscrição online

Diogo Amorim fundador da Gleba encara com naturalidade a expansão da marca para Cascais por se tratar de uma zona onde a Gleba tem já muitos clientes e interesse pelos seus produtos: “queríamos que os clientes não precisassem de fazer 30 quilómetros para vir comprar o nosso pão a Alcântara e fomos para junto deles”, afirma o jovem padeiro.

À semelhança do que acontece em todas as lojas Gleba, em Cascais é possível comprar 26 variedades de pão de fermentação lenta e natural, assim como sugestões doces como o Pannettone ou as Broas Castelares, e produtos de especialidade em parceria com diversas marcas portuguesas.

créditos: Gleba

Outro dos destaques vai para as farinhas, que estão agora também disponíveis para venda em todas as lojas da marca. De relembrar que, na Gleba, todas as farinhas usadas são moídas diariamente em mós de pedra a partir de cereais comprados diretamente a pequenos agricultores nacionais, garantindo pães integrais, saudáveis e com muito sabor.

créditos: Gleba

A marca faz agora entregas todos os dias da semana em oito concelhos: Lisboa, Cascais, Oeiras, Sintra, Almada, Odivelas, Loures e Amadora, sendo também possível agendar as entregas em regime de subscrição. As encomendas são feitas através do site e os portes são grátis a partir de 25 euros.

As lojas Gleba estão abertas todos os dias, de segunda a sexta-feira das 8h00 às 20h30 e sábados e domingos das 8h00 às 19h00. Até ao final do mês de outubro, a Gleba marca também presença num corner pop-up no El Corte Inglés Lisboa, com horário alargado (até às 22h00 de segunda a quinta-feira, até às 23h30 às sextas e sábados e até às 20h00 aos domingos).