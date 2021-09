Das entradas, aos pratos principais e sobremesas assim se servirá a Mostra Gastronómica Literária que desafia os restaurantes palmelenses a encontrarem sugestões à mesa inspiradas em títulos clássicos e contemporâneos.

Com “pratos referidos em livros ou preparados em homenagem a estes”, como sublinha o Município de Palmela, os estabelecimentos que participam na iniciativa “Pela boca entra a literatura”, dão asas à imaginação com sugestões que conciliam produtos da terra e do mar.

Todos os livros destacados na mostra que decorre de 17 a 19 de setembro encontram-se disponiveis para leitura na Rede Municipal de Bibliotecas.

No que aos pratos respeita, o restaurante 3ª Geração (tel. 212 350 152) destaca os livros “O cheiro da noite” (Andrea Camilleri), servindo-o com Peixe grelhado; “A viragem decisiva” (Andrea Camilleri), a acompanhar Coelho à caçador; e a “A cidade e as serras”, (Eça de Queirós) a inspirar um Arroz doce.

Por seu turno, o Bobo da Corte (tel. 935 205 936), inspirado no livro “A guerra dos tronos” (George R.R. Martin), sugere à mesa um prato de Pato com mel, tendo como acompanhamento Cebolas assadas e castanhas.

Já o Café Duque (tel. 212 352 035), recorda o livro “O fim da aventura” de Graham Green com a sugestão de “Um belo bife”.

Por seu turno, o Culto Café (tel. 926 578 578) tira da estante as obras “A campânula de vidro” (Sylvia Plath) e “O leão, a feiticeira e o guarda-roupa” (C.S.Lewis) para servir, respetivamente, Hambúrguer com queijo e batata frita, seguido de Gelado de baunilha e Torta de laranja.

Entre a seleção de títulos eleitos pelo Mestro Food Take Away e Churrasqueira (tel. 212 330 170), refira-se “O pintassilgo” (Donna Tartt), com a sugestão de umas Panquecas com mirtilos e pepitas de chocolate e “Um passo para sul” (Judite Canha Fernandes), a acompanhar uma Cachupa.

Pizzas da Vila (tel. 215 835 095) sugere para leitura “A amiga genial” (Elena Ferrante), acompanhando-a de uma Pizza com requeijão.

Finalmente, a Taverna da Ladeira (tel. 212 336 612), passeia as suas leituras pelos títulos “O padrinho” (Mario Puzo), destacando à mesa o Esparguete com molho de tomate; e “Pela estrada fora” (Jack Kerouac), com uma Tarte de maçã e gelado.