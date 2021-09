O Museu da 1.ª Demarcação reabre a 8 de setembro, mesmo a tempo de brindar ao 265.º aniversário da Real Companhia Velha, fundada em 1756, e da Demarcação da Região do Douro e Porto, efemérides coincidentes e celebradas a 10 de setembro, momento em que se assinala também o Dia do Vinho do Porto.

Data que será celebrada no Museu da 1.ª Demarcação, situado no piso 0 do centro de visitas 17.56 Museu & Enoteca da Real Companhia Velha (Vila Nova de Gaia). Na sexta-feira, à entrada que será gratuita, soma-se a oferta de um cálice de vinho do Porto (para maiores de 18 anos), entre as 12h30 e as 19h00.

O Museu vai funcionar de quarta-feira a sábado, das 14h30 às 18h30 (última entrada às 18h00). Uma visita que pode ser complementada com uma refeição na Enoteca 17.56, bastando para isso subir ao primeiro piso, para almoçar, petiscar ou jantar e prolongar o conhecimento sobre a Real Companhia Velha, em forma de vinho.

Existem várias opções de bilhete para o Museu da 1.ª Demarcação, sendo que podem ser adquiridos à entrada: Simples - Bilhete Museu (5 euros); Porto Experience - Bilhete Museu + Prova de Vinho do Porto (15 euros); Enoteca Experience - Bilhete Museu + Enoteca Experience, com prova de 4 vinhos do Porto (25 euros); e Bilhete Infantil (2,5 euros).

Museu da 1.ª Demarcação Alameda da Rua Serpa Pinto, 44B, Vila Nova de Gaia Contactos: tel. 222 448 501; e-mail geral@museurealcompanhiavelha.pt

A entrada é gratuita para membros do ICOM e da APOM e, no segundo sábado de cada mês, para cidadãos nacionais, mediante identificação.