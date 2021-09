Durante a semana temática com a presença de alguns dos pratos mais emblemáticos do restaurante Torres Vila Verde, a ementa inclui, como entrada, Fumados de porco com molho verde (13 euros), Escabeche de truta do Rio Lima (14 euros) e Papas de Serrabulho (11 euros). No que concerne aos pratos principais, as sugestões recaem no Bacalhau à Torres (34 euros), Cabrito assado à Torres (35 euros) e Vitela no forno da avó (26 euros). Como sobremesa, será servida a especialidade da casa, O Pecado (10 euros), que é uma reinvenção da tradicional rabanada (10 euros).

Inaugurado em 1968 como café e casa de petiscos, o Torres Vila Verde, localizado em Ponte de São Vicente, no concelho minhoto de Vila Verde, foi convertido em restaurante no ano de 1981. As suas especialidades têm sido distinguidas em diferentes festivais gastronómicos com especial destaque para o Festival Nacional de Gastronomia onde pratos como as Papas de Serrabulho ou o Cabrito assado à Torres já foram premiados.

JNcQUOI Avenida Avenida da Liberdade, nº 182-184, Lisboa Contactos: tel. 219 369 900; e-mail bookatable@jncquoiavenida.com



