Em pleno centro lisboeta, num espaço onde a arquitetura e a gastronomia se encontram num ambiente descontraído, o Palácio Chiado (Rua do Alecrim, nº 70) retoma o menu à “Barão”, composto por prato principal (carne ou peixe), bebida (soft drinks, limonada ou cerveja) e café.

Salada de choco e peixinhos da horta com néri di Sépia, Risotto de espinafres com filete de linguado panado, Bife da vazia no carvão com ovos rotos e farinheira ou Peito de frango crocante recheado com ragout de legumes, Macarrão em molho de tomate e manjericão são alguns dos pratos que integram o menu (14,90 euros), de segunda a sexta, entre as 12h30 e as 15h00.