“São dez anos de dedicação e trabalho, com muitas alegrias e algumas dificuldades pelo contexto que ainda vivemos, mas é sem dúvida um marco importante na minha história enquanto homem, empresário e chefe, e na história de todas as pessoas que contribuíram para fazer do Cantinho do Avillez Chiado aquilo que é hoje”, refere José Avillez.

Bife Cantinho créditos: Paulo Barata

“Nunca imaginei que dez anos depois existisse também um Cantinho do Avillez no Porto, no Parque das Nações e em Cascais. Só posso agradecer a todos os clientes, às pessoas que colaboram comigo e a todos os que nos ajudaram a dar a conhecer o Cantinho do Avillez Chiado ao mundo por este sucesso e garantir que continuaremos a trabalhar para oferecer uma ótima experiência a quem nos visita”, conclui José Avillez.

Cantinho do Avillez Rua dos Duques de Bragança, nº 7, Lisboa Contacto: tel. 211 992 369

Nestes dez anos de existência, são vários os pratos de sucesso do Cantinho do Avillez como os Peixinhos da Horta, o Queijo de Nisa com Presunto e Mel, o Bife à Cantinho, a Avelâ3 ou o cocktail Primo Basílico.