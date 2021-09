20 restaurantes a experimentar antes do verão terminar

Se há coisa que une os portugueses é a comida. Muitos chegam a percorrer quilómetros só para ir ao(s) restaurante(s) que mais lhe(s) agrada(m). De norte a sul do país, não faltam, por isso, espaços de restauração com propostas gastronómicas (muito) variadas, capazes de satisfazer os paladares mais exigentes. O difícil, muitas das vezes, é escolher. Em férias ou em momentos de pausa do trabalho, estas são algumas das opções a considerar no caso de querer variar e/ou experimentar algo novo nos próximos dias.

1. 9b by Via Graça

É o irmão mais novo do histórico Via Graça e partilha com este o edifício e a maravilhosa vista sobre Lisboa. A localização não é, todavia, o único atrativo deste restaurante. O chef Guilherme Spalk trabalhou na criação do menu de degustação Tempo e é precisamente isso que pode esperar quando se sentar à mesa do 9b by Via Graça, no número 9 B da rua Damasceno Monteiro, em Lisboa. São 16 os momentos e todos eles são um constante apelo aos sentidos. Prove o caranguejo grelhado com alho negro e pinhão.

2. Grand Beach Club

Na foz do Guadiana, na praia da Ponta da Areia, em Vila Real de Santo António, no Algarve, em frente ao local onde o rio encontra o mar, o Grand Beach Club, gerido pelo luxuoso hotel Grand House, é um convite ao ócio. Descanse numa espreguiçadeira à beira da piscina infinita com vista para os bancos de areia e para os barcos que flutuam no rio e, depois, desfrute da comida autêntica servida pelo requintado restaurante deste clube de praia. A cataplana do mar com coentros é uma das especialidades.

3. Sophia

Localizado na loja 9 do edifício 8, no número 34 da praça dom Luís I, em Lisboa, Sophia, o mais novo restaurante do Grupo Capricciosa, tem nome de mulher e também são muitos os detalhes femininos da decoração do espaço. A comida italiana com um toque saudável que serve, essa, não tem género. Para além de alimentos crus, marinados ou pouco cozinhados, há preparações em forno de lenha e guisados como os que eram dantes feitos nos tachos das avó, mas também risotos, pizas, saladas e massas.

4. Casa dos Ecos

À semelhança do que já tinha acontecido no verão passado, Pedro Lemos, um dos chefs portugueses com estrela Michelin, está à frente de um restaurante pop up na região do Douro, situado na Quinta do Bomfim, no Pinhão, numa parceria com a família Symington. Na Casa dos Ecos, reina a cozinha tradicional portuguesa, com pratos como o cabrito e o arroz de pato, aqui confecionados no tradicional fogão de lenha. Convém fazer reserva. Também há possibilidade de fazer um piquenique na quinta.

5. Arcadas

Às portas de Coimbra, a escassos metros de uma fonte que serviu de cenário a uma das mais famosas histórias de amor portuguesas, a de D. Pedro I e Inês de Castro, o Arcadas, um dos restaurantes da luxuosa unidade hoteleira Quinta das Lágrimas, aposta numa cozinha de produtos frescos que valoriza os ingredientes tradicionais. O resultado é uma gastronomia com alma, como a caracteriza o chef Vítor Dias. Muitas das flores, das ervas e das plantas usadas são de origem biológica e cultivadas na propriedade.

6. Sud Lisboa Terrazza

À beira do rio Tejo, é um espaço incontornável da gastronomia lisboeta. No interior deste restaurante, frequentado por celebridades nacionais e internacionais, na esplanada com vista privilegiada para o Cristo Rei ou no Pool Lounge, o espaço de restauração com a piscina infinita mais fotografada de Lisboa, não faltam opções. Os coquetéis de assinatura são o ponto de partida perfeito para as especialidades da carta mediterrânica e de sabores italianos com autoria do chef executivo Patrick Lefeuvre.

7. Kappo

É o novo projeto do chef Tiago Penão. O nome significa cortar e cozinhar. Essas estão, todavia, longe de ser as únicas técnicas usadas neste restaurante japonês de eleição. São três os menus disponíveis, um ao almoço e dois ao jantar. Muitas das especialidades servidas vão beber inspiração ao estilo kaiseki, aqui menos formal do que o original. Os produtos locais e as influências francesas da equipa de cozinheiros também se fazem sentir. Está situado no número 23 da avenida Emídio Navarro, em Cascais.

8. Drogaria

Antes de servir comidas e bebidas, foi uma loja de móveis e uma drogaria. Acabaria por ser ela a dar-lhe o nome. Localizado no número 8 da rua Joaquim Casimiro, na Lapa, em Lisboa, este restaurante aposta numa cozinha portuguesa com um toque de originalidade contemporâneo para surpreender uma clientela urbana sempre ávida de novidades. As guiozas de cozido à portuguesa fazem as delícias de quem as prova mas são apenas parte da experiência gastronómica do chef Daniel Sousa.

9. Uddo

O novo restaurante do hotel Epic Sana Algarve, nas proximidades da praia da Falésia, em Albufeira, no Algarve, desafiou o chef e sushiman Dhiego Silva a aliar o melhor dos dois mundos, criando uma carta com propostas orientais que respeitam as tradições do passado e que aqui são servidas lado a lado com uma seleção de pratos de assinatura que também contempla a frescura dos produtos algarvios, usando as técnicas usadas na cozinha japonesa. Para saborear com saqué, shochu e/ou uísque nipónico.

10. Suba

O terraço do Suba, o restaurante do hotel Verride Palácio de Santa Catarina, é um autêntico miradouro para o coração de Lisboa e para o estuário do rio Tejo, mas não é só a vista a valer a subida. Para este verão, esta unidade hoteleira desenvolveu quatro menus de degustação, um deles vegetariano. O chef Fábio Alves inspirou-se nas suas memórias de infância para reinterpretar clássicos com alguma ousadia, como comprova o Menu do Chef, uma experiência gastronómica composta por cinco momentos.

11. Galeria do Largo

Ainda que por um breve período, foi uma galeria de arte, daí o nome. O espaço agora ocupado pelo Galeria do Largo, o restaurante do Porto A.S. 1829 Hotel, no largo de são Domingos, é, nos dias de hoje, uma montra de sabores da cozinha tradicional portuguesa, feita agora com métodos de confeção (mais) modernos e com uma apresentação também ela contemporânea. Para surpreender os clientes, Manuel Ferreira, chef executivo do grupo Lux Hotels, propõe uma ementa variada.

12. Bahr

O emblemático rooftop do Bairro Alto Hotel está novamente aberto e, a este, junta-se, no andar inferior, o Terraço, espaço que comunica com o restaurante Bahr. Tanto num como noutro, destaca-se a vista para Lisboa e para o rio Tejo mas, depois de apurado o sentido da visão, segue-se o do gosto com as iguarias dos chefs Nuno Mendes e Bruno Horta. A grande novidade são os especiais de almoço, clássicos da cozinha portuguesa reinterpretados, como a couve-flor à Brás e a corvina com arroz de berbigão.

13. Sal na Adega

A vista privilegiada para a vinha da AdegaMãe é apenas um dos (muitos) motivos para visitar este restaurante. Palco de uma (re)interpretação sensorial da cozinha tradicional portuguesa, que surge aqui renovada em harmonização com os vinhos elegantes, frescos e minerais, nascidos no terroir atlântico desta produtora vitivinícola, surpreende também pela decoração, sofisticada, elegante e inesperada. Está situado no número 554 da estrada municipal que passa em Fernandinho, na Ventosa, em Torres Vedras.

14. Terraço 23

Famoso pela sua vista para o casario alfacinha, o Terraço 23, no hotel Torel Palace Lisbon, em Lisboa, tem um novo conceito e estende-se agora para a estufa com portadas de vidro abertas e para o pátio, decorado com sofás e cadeiras. Comuns a todos esses espaços são a vegetação e a carta. A comandar a cozinha está o jovem chef Tomás Pereira, que se inspirou na cozinha da América Latina para as suas criações, servidas diariamente entre as 12h00 e as 22h30. Aos fins de semana, não perca o brunch.

15. O Comendador

As paredes envidraçadas não deixam apenas entrar as luz, também permitem admirar a paisagem verdejante do vale envolvente. Para além de uma carta de vinhos rica e variada, O Comendador, o restaurante do Lamego Hotel & Life, com uma decoração moderna e minimalista, surpreende pelo requinte e pela elegância dos pratos que serve. A inspiração vem dos quatro cantos do mundo, muitas vezes com um travo latino, mas sempre com um toque português. As sobremesas (também) são uma perdição.

16. A ver Tavira

Da esplanada deste restaurante vê-se esta bonita cidade algarvia, conquistada aos mouros em 1239. Mas não é só a vista panorâmica que o torna obrigatório. A cozinha de base mediterrânica que serve, com influências algarvias, é outro dos atrativos. A nova carta do chef Luís Brito foi pensada para os dias quentes que ainda se fazem sentir. Vale a pena provar a cataplana de salmonete, mexilhão, camarão e amêijoas. Para quem gosta de experiências gastronómicas originais, são dois os menus de degustação.

17. Grão de Bico

É mais do que um restaurante com uma esplanada muito apetecível, como comprovará facilmente. Localizado na unidade hoteleira Pestana Eco Resort, em Troia, o Grão de Bico tem também um bar, uma mercearia e um espaço de restauração com takeaway e um serviço que leva um chef até sua casa. O risoto de lagosta e o bife Wellington de soja são apenas duas das novidades da carta deste verão. Este ano, nasceu também no areal da localidade o bar Grão de Areia, que serve bebidas e almoços leves.

18. O Baco

Em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, o restaurante O Baco reabriu, nos últimos meses, com uma nova equipa de cozinheiros. Dar a conhecer a essência da gastronomia açoriana, valorizando os ingredientes locais e os produtores regionais, é a pretensão maior da nova filosofia do espaço, que aposta em vários dos produtos clássicos desta região atlântica para servir iguarias requintadas, repletas de frescura, cor e sabor. Tiago Emanuel Santos é o chef consultor e Jorge Metade o chef residente.

19. Mano a Mano

Foi a partir da disputa entre o melhor da cozinha napolitana e as propostas culinárias tradicionais da gastronomia romana que foi desenvolvida a carta do Mano a Mano, um dos restaurantes do Grupo SushiCafé. Os produtos de origem protegida e as técnicas distintas e ancestrais usadas pela equipa na confeção das massas frescas, do pão e até do fermento, todos eles produzidos internamente pela equipa comandada pelo chef siciliano Giovanni Pellegrino, garantem a autenticidade de todos os pratos da ementa.

20. The Yeatman Gastronomic Restaurant

Evolução de Aromas foi o nome escolhido para o mais recente menu de degustação do restaurante gastronómico do luxososo hotel The Yeatman, em Gaia, com uma vista de luxo para o Porto. Assinado pelo chef Ricardo Costa, é marcado por uma evolução de aromas e sabores que despertam diferentes sensações, tornando a refeição numa experiência sensorial completa. A sandes de frango de churrasco com chili e o waffle de choco 2021 com caril e molho holandês picante são um (bom) exemplo disso.