Há mais verde na cidade e também novas (e deliciosas) propostas gastronómicas que desafiam todos os sentidos

Um oásis citadino que nos transporta de imediato para longe da cidade. Com uma inspiração estética assumidamente mediterrânica, a Erva Terrace, a esplanada do restaurante Erva, remete-nos para um jardim repleto de árvores. Neste renovado espaço gastronómico do Corinthia Hotel Lisboa, em Sete Rios, que tem um acesso independente da unidade hoteleira que é feito através do número 24 da avenida José Malhoa, há oliveiras, romãzeiras e figueiras e novas propostas idealizadas pelo chef Miguel Teixeira.

"A aposta recai em novos cortes de carnes maturadas, como o naco de acém, o porco preto do Alentejo, o hambúrguer de carne de vaca 100% maturada e a introdução de frango do campo em forno a lenha, acompanhado por arroz de cogumelos da estação. Há ainda um novo prato com bacalhau especial com 20 meses de cura. O restaurante aposta na experiência visual do cliente e alguns pratos são finalizados na mesa. As entradas são todas preparadas ao vivo na esplanada", informa o hotel em comunicado de imprensa.

Este verão, de quarta-feira a domingo, a partir das 12h00, a Erva Terrace também serve almoços. Para melhorar a experiência dos clientes, o espaço sofreu ajustes. Para além da colocação de telas de sombreamento, foi aumentada a área dedicada às refeições, garantindo um maior distanciamento físico. A introdução de plantas de grande porte e a colocação de separadores de madeira, formando nichos que permitem uma maior privacidade entre as mesas, é outra das novidades. A esplanada está aberta até às 00h00.

Do outro lado do corredor exterior que garante o acesso ao interior do hotel, o Soul Garden é uma alternativa igualmente atrativa. Todos os dias, entre as 12h00 e as 01h00, é possível desfrutar do melhor ambiente de uma espalanada ou de um bar sem abdicar de propostas gastronómicas que vale a pena provar, como é o caso das sopas tailandesas tom yam. Há duas na carta. Uma de camarão e leite de coco e uma de frango. O bacalhau-negro do Alasca e as ribs, costelas de porco-preto, também têm sido elogiados.

Aos fins de semana, por 20 €, os adeptos dos brunches podem deliciar-se com um mocktail, uma flute de espumante ou um sumo de fruta natural, seguido de um pequeno-almoço Essential, com tostas, ovos, um cappuccino, um café ou um chá. Às terças-feiras, é dia de Tacos Tuesday e de Tacos Plate. Composto por quatro tipos de tacos diferentes e por 12 ingredientes, é ideal para partilhar, tal como as sangrias inspiradas em destinos tropicais, com paladares caribenhos, mediterrânicos ou orientais. O difícil é escolher.

A carta inclui ainda coquetéis com sabores exóticos, com e sem álcool. A Margarita Spice me up e a Geicha, um jarro de saké com lima, limão e xarope de citrinos, são outras das propostas para saborear entre os intervalos de conversa, ao som de uma programação musical moderna, urbana e cosmopolita com curadoria do popular artista português Deejay Kamala. Ao longo do dia, as paisagens sonoras vão sendo diferentes. Todos os dias, entre as 17h00 e as 22h00, há sempre um DJ a animar o ambiente do Soul Garden.