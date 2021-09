Casa da Calçada celebra 20 anos com um jantar preparado por três históricos do restaurante Largo do Paço

O evento comemorativo “20 anos estrelados na Casa da Calçada”, que decorrerá às 19h30 no restaurante do hotel Casa da Calçada Relais & Châteaux, será inaugurado com um cocktail. Os pratos apresentados ao jantar terão a assinatura de Tiago Bonito, chefe de cozinha do Largo do Paço, e ainda de dois chefes convidados: Ricardo Costa e Vítor Matos. O menu é composto por dois pratos de cada chefe, seis ao todo, e a harmonização será feita pelo sommelier do Largo do Paço, David Teixeira.

Tiago Bonito. créditos: Luis Ferraz

Os chefes convidados contam com uma forte ligação à Casa da Calçada Relais & Châteaux. Ricardo Costa, atual chefe executivo no restaurante do The Yeatman Hotel, assumiu a mesma função no restaurante Largo do Paço em 2007, tendo conquistado uma estrela Michelin em 2009 e 2010. Também Vítor Matos faz parte da história da Casa da Calçada. O premiado chefe liderou a cozinha do Largo do Paço, cargo que o levou a conquistar diversas distinções, como uma estrela no Guia Michelin ou o “Garfo D’Ouro” do “Guia Boa Cama Boa Mesa” do Expresso. Antiqvvm e o Onze, ambos no Porto, são os seus mais recentes projetos.

Ricardo Costa Casa da Calçada Relais & Châteaux

A estas duas figuras do panorama gastronómico nacional, junta-se o Tiago Bonito, chefe executivo do Largo do Paço, restaurante com uma estrela Michelin.

Vítor Matos Casa da Calçada Relais & Châteaux

“Queremos assinalar o aniversário da Casa da Calçada Relais & Châteaux com um evento inédito, que homenageie a nossa história, que conta já com duas décadas. O jantar comemorativo no Largo do Paço vai contar com um menu inesquecível preparado pelos chefes Tiago Bonito, Vítor Matos e Ricardo Costa”, afirma Manuel de Meireles Leite, diretor-geral da Casa da Calçada.

Largo do Paço Casa da Calçada, nº 6, Amarante Contactos: tel. 255 410 830; e-mail reservas@casadacalcada.com

O jantar “20 anos estrelados na Casa da Calçada” tem um custo de 180 euros por pessoa e as reservas deverão ser efetuadas através do e-mail reservas@casadacalcada.com