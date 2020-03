“À luz da evolução do COVID-19 em Portugal e das recomendações da DGS (Direção Geral de Saúde), o Santiago Hotel Cooking & Nature decidiu adiar a primeira edição do ´À Terra Equinox`, que estava previsto para o dia 21 de março de 2020”, informa Raphael Wiedemann, General Manager do Santiago Hotel Cooking & Nature.

Ainda de acordo com a mesma fonte, “o evento será realizado em outubro, em data ainda a definir”.

O responsável sublinha que “somos um hotel localizado fora da malha urbana, com um vasto espaço ao ar livre e numa zona onde ainda não há casos registados de infeção pelo COVID-19. Ainda assim, consideramos ser nosso dever contribuir para a prevenção e contenção do vírus”,

Apesar do adiamento do evento, o hotel continuará aberto, a funcionar e com medidas de higiene e segurança reforçadas para receber todos os hóspedes.

Recorde-se que, como aqui noticiámos, a iniciativa À Terra Equinox propunha-se reunir num jantar a seis mãos chefes de cozinha nacionais, a confecionar produtos locais.