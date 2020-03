O cancelamento do Festival Sabores da Lampreia que aqui havíamos noticiado "segue as orientações estipuladas pelo despacho 2836-A/2020, bem como as recomendações da Direção Geral da Saúde, em virtude do Coronavírus (COVID-19)", informa o município em comunicado.

A mesma fonte "lamenta os inconvenientes do cancelamento do evento, mas dadas as medidas preventivas e orientações, a nível nacional, é a medida mais sensata e correta. A saúde é o bem mais precioso e para nós é inegociável".