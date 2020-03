O adiamento do festival que se propunha reunir mais de oito dezenas de personalidade ligadas ao mundo da alimentação equilibrada ocorre, “atendendo ao impacto do COVID-19 à escala mundial, às situações de doença ocorridas na Europa, assim como às perspetivas e confirmação de casos em Portugal comunicados por parte das entidades de saúde”, informa a Sonae detentora da marca Continente e entidade organizadora do “Festival à Roda da Alimentação”.

A marca informa, ainda, que a 5ª edição da “Conferência Portugal Saudável”, prevista para o dia 13 de março, está igualmente adiada para data a confirmar.

Integrado na agenda de Lisboa Capital Verde Europeia 2020, o evento propunha, como aqui demos nota, mais de 18 horas de demonstrações de cozinha, 17 horas de workshops, 14 horas de aulas de fitness e ainda palestras, apresentações e encontros com autores, para além do mercado saudável e mercado dos pequeninos.