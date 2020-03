Podemos beber e apreciar o vinho per si ou na sua conjugação com os pratos que chegam à mesa. Sem desmerecer na apreciação livre de um vinho, não é de desperdiçar a oportunidade de o perceber, encontrando-lhe as características que o evidenciam. Visão, olfato e paladar estão sempre presentes numa prova de vinhos.

Para nos orientar nesta prova, a Casa Mãe da Rota de Vinhos, sediada em Palmela, propõe nos próximos meses as “Conversas com o Enólogo”, momento para encontro com os produtores e guardiões dos néctares da Península de Setúbal.

A iniciativa arranca a 7 de março com a casa Fernão Pó Adega, prosseguindo a 21 de março com a Herdade da Comporta. Segue-se a 28 do mesmo mês a Casa Dupó

O segundo momento para estas provas comentadas arranca em junho, no dia 6, com a Casa Agrícola Horácio Simões. Mais tarde, a 20 junho, o enólogo do Fernão Pó Adega junta-se aos participantes na prova. Finalmente, a 27 de junho, o ciclo encerra com a Casa Ermelinda Freitas.

As “Conversas com o Enólogo” decorrem sempre às 17h00 e conta com a prova de vinhos comentada. A ação orça os 2 euros por pessoa, a descontar na aquisição de vinhos da adega convidada.

Reservas no e-mail info@rotavinhospsetubal.com