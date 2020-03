É nos restaurantes Península e Dinastia, instalados no Casino Chaves, que vão chegar à mesa os pratos dedicados a um dos peixes mais amados pelos portugueses, o bacalhau. A ementa inclui sugestões do receituário tradicional português. Entre as várias seleções, a carta elege o aveludado de bacalhau, o Brás de bacalhau, a sopa de bacalhau com grão e ovo escalfado, o crocante de bacalhau com queijo da serra ou o bacalhau com broa acompanhado de migas de alheira.

A 21 de março, a fechar o Festival, atuará um grupo de flamenco, os Serva La Bari, que vão pontuar o jantar com ritmos flamencos “palos”, na sua maioria com uma forte ligação com o popular bairro de Triana em Sevilha.

O jantar a 14 de março, no restaurante Península, orça os 25 euros por pessoa (bebidas incluídas). Entretanto, os almoços e jantares no restaurante Dinastia, de 15 a 20 de março, ficam nos 14,50 euros por pessoa (sem bebidas). Já a 21 de março, último dia do evento, o jantar espetáculo, no restaurante Península, orça os 40 euros por pessoa (bebidas incluídas).