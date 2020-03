Em agradecimento e homenagem a seu pai, Fernando Guedes, os três irmãos Salvador, Manuel e Fernando elegeram o artista português Alexandre Farto, um nome maior da arte urbana, mais conhecido como Vhils, para dar vida a uma obra de arte singular.

O mural erigido na sede da Sogrape, empresa de vinhos icónicos como Mateus Rosé, Sandeman e Barca Velha, foi revelado em fevereiro último durante a apresentação do vinho Legado 2015, “uma criação que representa também uma homenagem à passagem do tempo e o testemunho que Fernando Guedes deixou à empresa, à família e às gerações vindouras”, sublinha a Sogrape em comunicado.

Falecido em 2018, Fernando Guedes nasceu em 1930 na propriedade da família, a Quinta da Aveleda. Estudou enologia em França, depois de ter entrado, aos 22 anos, no negócio da família como aprendiz de tanoeiro. Ainda nos anos de 1950 assumiu a direção técnica de produção da Sogrape. Modernizou a empresa. Na década de 80 do século passado, assumiu a direção da casa duriense, internacionalizando-a. Deixou a liderança da empresa em 2015.

Nascido em Lisboa em 1987, Vhils estudou na University of the Arts em Londres. Na juventude pintava murais na rua e em comboios. A partir das suas raízes do graffiti/street art tem vindo a explorar novos caminhos dentro da ilustração, animação e design gráfico.

A partir de 2011, desenvolveu uma técnica usando explosivos, grafite, restos de cartazes e até retratos feitos com metal enferrujado para criar retratos e frases. Conta com trabalhos em Lisboa, Poto, Aveiro, Londres, Moscovo, Nova Iorque, Los Angeles, entre outras cidades.