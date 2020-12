A campanha global "Dê um descanso à cozinha" (da Metro, da qual a makro Portugal faz parte) incentiva todos a encomendarem o seu menu preferido para a época festiva que se avizinha num restaurante próximo, em vez de cozinhá-lo em casa.

Uma vez que temos vindo a atravessar um período difícil de quarentena e restrições nas últimas semanas e até mesmo meses, associado à nossa vida diária e a todos os seus atuais desafios, pelo menos no Natal, devemos dar descanso à nossa cozinha.

Depois de um longo ano de restrições e stresse, encomendar a refeição de Natal, não irá apenas facilitar a nossa vida como irá também apoiar a gastronomia nacional, que foi muito atingida pelo impacto da pandemia COVID-19.

O setor foi especialmente atingido com perdas de receitas na ordem dos 31% até setembro, de acordo com a declaração do Ministro da Economia. Muitos negócios estão a lutar para sobreviver. Devido a restrições governamentais, assim como alguma incerteza entre os consumidores, as perspetivas de negócio para os proprietários de negócios próprios não são muito promissoras para os próximos meses.

Desta forma e com esta iniciativa a Makro Portugal pretende apoiar os seus 30.000 clientes a nível nacional, especialmente no setor da restauração, hotelaria e catering.

Campanha revela os desafios das famílias no último ano

O core desta campanha assenta num vídeo emocional, destacando os desafios do último ano e as atuais limitações da vida em contexto social. A ação global é desenvolvida em mais de 18 países, em diversos meios como Facebook, LinkedIn, Instagram e Youtube (#DêUmDescansoÀCozinha).

O vídeo descreve as experiências numa família típica nos últimos meses. A história desta família reflete a situação atual de muitas outras. Neste confinamento, a vida ocorre apenas na nossa própria casa: escritório em casa, educação em casa, cozinhar refeições em casa, aulas de ginástica online, etc.

A boa comida, as preparações para a época festiva e o tempo de qualidade em conjunto ficam para trás, devido à caótica e frustrante rotina diária.

Desta forma, a principal mensagem do vídeo da campanha, Dê um Descanso à cozinha, permite passar tempo de qualidade com a família, deixando a entrega do nosso menu de Natal a cargo de um restaurante próximo de nós.

Fazendo isto, mimamo-nos e ao mesmo tempo apoiamos a gastronomia.