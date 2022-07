É no Piso 2, em frente ao cinema, que os visitantes do ArrábidaShopping poderão escolher entre mais de cinco dezenas de sabores entre os Doughnuts, Bolas de Berlim e a novidade dos Crot’s, que são Doughnuts com massa de Croissant.

Do Chocolate Cream&Nuts (chocolate com creme de avelã e pedaços de amêndoas) ao Caramelo Salgado (creme de caramelo salgado com raspas de chocolate branco), passando pelo Pistácio (creme de pistácio com pedaços de pistácio), não faltam opções de Doughtnuts para todos os gostos.

O espaço, que é o quinto da Berlim&Doughnuts em Portugal, oferece ainda nove opções de Bolas de Berlim que vão desde as tradicionais com creme ou chantilly até às versões com Nutella e maçã com canela. Além disso, há Bagels e uma enorme variedade de bebidas quentes e frescas.