Criada em 1964 pela empresa italiana Ferrero, a Nutella nasceu como evolução de um creme chamado “Gianduja”, criado nos anos 1940 devido à escassez de cacau durante a Segunda Guerra Mundial.

Desde então, tornou-se um fenómeno mundial, sendo hoje consumida em mais de 160 países. A cada 2,5 segundos, é vendido um pote de Nutella no mundo, o que demonstra o seu impacto global.

Para esta ocasião, o restaurante Nosolo Italia Belém (Av. Brasília, n.º 202) preparou seis sobremesas onde a Nutella é protagonista. Entre as opções, o Nutellamisú (5,95€), uma releitura do clássico tiramisù, com camadas de mascarpone, biscoitos e o sabor inconfundível da Nutella; o Waffle Bueno (10,60€), que combina o waffle artesanal com gelado de Kinder Bueno ou avelã, morangos frescos, chocolate branco e Nutella, e o Waffle Kit Kat (10,60€) com Kit Kat, gelado de chocolate e baunilha, chantilly e uma generosa porção de Nutella.

Os crepes também são um destaque: o Crepe Nosolo (10,95€), recheado com gelado de Nutella, banana fresca, manteiga de amendoim e uma camada extra de Nutella, é perfeito para quem busca um equilíbrio entre o doce e o cremoso. Para os fãs de combinações surpreendentes, o Crepe M&M’s (10,25€) traz gelado de M&M’s, pedaços de amendoim com chocolate e Nutella. Outra opção imperdível é a Coppa Kit Kat (11,30€), uma taça generosa com gelados de baunilha e chocolate, pedaços de Kit Kat e Nutella cremosa.