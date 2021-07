Os leitores da revista “Grandes Escolhas” têm à disposição a informação sobre os vinhos pontuados e mencionados na publicação, sendo que o site conta com uma base de dados atualizada de mais de nove mil vinhos portugueses listados. As opiniões dos profissionais da revista cruzam-se com o serviço do Adegga, que conta já com mais de 220 produtores integrados na plataforma.

No Adegga estão disponíveis pequenos e grandes produtores de todas as regiões de Portugal, integrando marcas como Casa Ferreirinha, Esporão, Chryseia, Anselmo Mendes, Poças, Casa de Vilacetinho, Rui Roboredo Madeira, Quinta Maria Izabel, Vicentino, Real Companhia Velha, entre muitos outros.

A parceria, que junta duas empresas do setor dos vinhos, surge após convite do Adegga à revista “Grandes Escolhas” para ser parceiro exclusivo: “no universo da crítica especializada em Portugal, a ‘Grandes Escolhas’ reúne a mais antiga e prestigiada equipa de críticos e jornalistas de vinhos portugueses”, salienta André Ribeirinho, CEO do Adegga.

Por seu turno, Luís Lopes, Diretor da publicação especializada em vinhos, sublinha que “a nossa equipa encara esta parceria como uma oportunidade para explorar novos modelos de negócio com foco nos canais digitais. Todos os dias somos confrontados com perguntas dos nossos leitores a indagar onde podem comprar determinado vinho cujo comentário viram no site ‘Grandes Escolhas’ ou na revista. Esta parceria com o Adegga resolve esta dificuldade”.

Recorde-se que o Adegga lançou em 2006 uma das primeiras duas redes sociais de vinho do mundo, em 2009 criou o primeiro código universal único para vinhos, em 2013 desenvolveu e lançou um copo de vinho inteligente - o SmartWineGlass, que permite a consumidores receberem no seu e-mail a lista dos vinhos provados nos eventos de vinho. Em 2015, disponibilizou uma loja online com todos os vinhos em prova e em 2020 lançou o Adegga MarketPlace.