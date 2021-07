O passeio no rio Sado prolongar-se-á por mais de duas horas, ao pôr do sol, com os participantes no cruzeiro a saborearem os vinhos de uma das casas de referência da região de Setúbal, a José Maria da Fonseca.

O cruzeiro enoturístico percorrerá o rio Sado e a foz do mesmo, próximo à Serra da Arrábida com o programa, a 31 de julho, a iniciar-se em Setúbal na Doca das Fontainhas (18h00) ou na Marina de Troia (18h15).

O cruzeiro no barco Mil Andanças visitará o Estuário do Sado, a Baía de Setúbal e Troia, com passagem pelas praias e costa da Arrábida com observação de golfinhos, música, provas de vinhos e degustação de queijos, enchidos e doçaria tradicional.