Fran e Nadja, as duas amigas que se aventuraram numa loja online de bebidas não alcoólicas

“As nossas atividades sociais estão muito ligadas ao consumo de álcool. É uma prática enraizada na nossa cultura”, diz Fran Zolin, cofundadora do projeto The Other Bottle. “Quis parar de beber álcool, mas não queria deixar de sair com amigos. Que alternativas existem? Em conversa com a Nadja, que já tinha dado início a este processo de reduzir bastante o consumo de álcool, comecei a seguir um caminho interessante de descoberta deste lifestyle e sentimos uma motivação para fazer parte desta mudança de uma forma mais ativa e participativa”, conta a gestora de projetos de 39 anos.

Fran Zolin e Nadja Baldaconi (esta última gestora de marketing, com 36 anos) conheceram-se em Londres, cidade onde se trabalha muito e também se bebe muito - a velha máxima do “work hard, play hard”.

The Other Bottle

“Os excessos também nos obrigam a procurar alternativas saudáveis com maior urgência - e já há todo um movimento alcohol free que nos quer encaminhar para a descoberta de sabores interessantes em bebidas não alcoólicas”, afirmam as criadoras do The Other Bottle. O espaço inaugurou a 15 de julho online “para ser a primeira alcohol-free bottle shop do país”. Loja que terá morada digital até que Fran e Nadja encontrem o espaço certo em Lisboa.

“A nossa curadoria de bebidas não alcoólicas é especial. Escolhemos bebidas exclusivas, na sua maioria de pequenos produtores, artesanais, muito bem trabalhadas e com sabores complexos”, acrescentam as fundadoras. O resultado é uma plataforma com muitas possibilidades que nos desafiam a repensar os nossos hábitos.

The Other Bottle

“Acreditamos que a felicidade que retiramos em beber um cocktail ao final do dia não está relacionada com o consumo de álcool, mas sim com o ritual de estarmos juntos, com a partilha. Da mesma forma que apreciamos comida e que nos interessamos por diferentes texturas e sabores, também gostamos de bebidas complexas, com diferentes camadas, de combinações inesperadas. Não beber álcool não tem de significar beber água ou um refrigerante”, acrescenta Nadja Baldaconi.

The Other Bottle

“Existem bebidas surpreendentes sem álcool. O nosso projeto pretende ser super inclusivo, chegar a toda a gente - a quem não quer beber (seja por qualquer razão), pessoas com problemas de saúde, mulheres grávidas, mães que amamentam - mas também a quem goste de beber e procure outras alternativas, mais saudáveis.”

Além de nos motivar a fazer escolhas mais conscientes para o corpo, o projeto também nos dá pistas para um futuro mais sustentável para o planeta - todos os materiais usados são reciclados e recicláveis e a marca vai trabalhar com duas ONG para compensar a sua pegada de carbono.