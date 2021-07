Há novos licores com botânicos naturais no mercado. E vêm com um código QR para aceder a receitas de coqueteles

Há novos licores com botânicos naturais à venda no mercado nacional. São distribuídos pela PrimeDrinks e vêm com um código QR que permite aceder à Bols Cocktails Gallery, uma plataforma que disponibiliza receitas de coqueteles, menos alcóolicos e menos calóricos, que se preparam facilmente em casa. Para conquistar novos consumidores, a Bols, uma marca de bebidas licorosas fundada em 1575 em Amesterdão, atualmente presente em mais de 110 países, desenvolveu uma nova fórmula para relançar o rótulo.

Ao todo, são mais de 40 variedades com sabor a frutas, ervas e/ou especiarias, incluindo pêssego, melão, maracujá, banana e pepino. "Esta novidade vai ao encontro das preferências dos consumidores que, atualmente, preferem ingerir menos bebidas alcoólicas, mas de melhor qualidade", garante a marca holandesa, que afirma ser a empresa de produção de destilados mais antiga do mundo, em comunicado de imprensa. Além do acesso a receitas, o código QR também permite a visualização de tutoriais.