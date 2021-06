Numa altura em que a pandemia viral de COVID-19 continua a dificultar as viagens entre países, a marca de cervejas Heineken está a promover um concurso que pretende proporcionar uma inexperiência inesquecível a um grupo de cinco pessoas no Hotel Inglaterra, no Estoril. O vencedor ganha a possibilidade de assistir ao derradeiro jogo do campeonato europeu na companhia de quatro amigos com acesso a comida e bebida durante o período da partida e ainda uma noite de alojamento com pequeno-almoço.

Mas tem de fazer a aposta certeira, como exige o regulamento do concurso. "Para se habilitarem a ganhar e desfrutarem de uma experiência diferente em solo nacional, os participantes devem partilhar uma história do Instagram com as garrafas das duas seleções que acreditam que irão disputar a final do UEFA Euro 2020. Além disso, devem tagar o perfil @heinekenpt e os quatro amigos com quem gostariam de viver esta oportunidade", informa a marca de cerveja holandesa em comunicado de imprensa.

"A participação mais criativa e original com o prognóstico das seleções que disputarão a final correto sairá vencedora", esclarece a empresa, que lançou no mercado uma edição limitada de garrafas colecionáveis com um novo design temporário. "O vencedor terá a oportunidade de desfrutar da visualização do desfecho desta competição, pelas 20h00 de dia 11 de julho [de 2021], num espaço exclusivo com mais quatro amigos, devidamente testados e cumprindo todas as normas de segurança e higiene necessárias", avisa.