Trocar o frio pelo calor no próximo inverno é uma das novas propostas da TAP. A companhia de aviação portuguesa prepara-se para começar a viajar para Punta Cana, na República Dominicana, no final de 2021. É a segunda ligação aérea da transportadora para a América Central inaugurada no último ano, depois da operação entre Lisboa e Cancun, no México, iniciada a 27 de março. "A TAP está aproveitar as oportunidades de mercado para planear e otimizar a sua rede de destinos", justificou hoje a empresa em comunicado de imprensa.

"Os bilhetes para os voos, que partem da capital portuguesa às quartas-feiras e aos sábados, às 17h00, chegam à ilha às 21h20, e, no sentido inverso, partem de Punta Cana, às 22h50, com chegada a Lisboa às 10h20 [horas locais], já foram colocados à venda pela transportadora. Estão disponíveis a partir de 399 €, preço de ida e volta com taxas incluídas, no site da companhia. Para clientes TAP Miles&Go, os voos podem ser adquiridos a partir de 58.000 milhas, ida e volta", esclarece ainda a transportadora portuguesa.

"A abertura destas rotas permite fortalecer a competitividade da companhia no seu hub em Lisboa, convertendo-o numa plataforma privilegiada de ligação da Europa ao continente americano", justifica. Os dois voos para este novo destino serão feitos num A330neo da Airbus, "que oferece aos passageiros uma viagem de elevado conforto, menor ruído e a tecnologia mais avançada, incluindo um sistema de entretenimento e conectividade a bordo de última geração", garante a TAP. Ao abrigo da política de flexi​bilidade que tem mantido ao longo do último ano, a companhia oferece aos clientes que adquiram bilhetes para esta rota até 31 de julho a possibilidade de fazer uma alteração de forma gratuita até três dias antes da partida.

"No sentido de garantir a tranquilidade dos seus clientes durante a viagem, a TAP mantém, desde o ano passado, um seguro gratuito que ajuda a fazer face aos custos e aos riscos inerentes à infeção por COVID-19. A cobertura gratuita deste seguro é oferecida aos clientes residentes em Portugal após a compra, em território nacional, de bilhetes de ida e volta nas tarifas Classic, Plus Executive e Top Executive, para voos em rotas operadas pela TAP", informa.