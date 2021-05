A Associação Turismo dos Açores (ATA) quer atrair mais turistas espanhóis e, já este verão, pode receber mais 2.880 visitantes com os novos voos da operação que a Iberia está a ultimar. A partir do próximo dia 3 de julho, a companhia de aviação espanhola passa a ter dois voos semanais de Madrid para Ponta Delgada, em São Miguel, num total de 16 frequências. A aeronave que fará as ligações nos meses de julho e agosto, às quartas-feiras e aos sábados, será um Airbus A320 com 180 lugares.

"Esta é mais uma medida da ATA, em parceira com o Turismo de Portugal, a ANA Aeroportos de Portugal e o Governo dos Açores, no desenvolvimento e consolidação das acessibilidades aéreas ao arquipélago, sem as quais a retoma turística não será possível para o destino", justifica o organismo de promoção do arquipélago em comunicado de imprensa. "Esta ação reforça a aposta da ATA na retoma turística, procurando potenciar o mercado espanhol, o terceiro mercado internacional emissor de turistas para a Região Autónoma dos Açores, com um número de dormidas de cerca de 160.000, em 2019", refere ainda o documento.

Em 2020, por causa da pandemia viral de COVID-19, o número baixou, uma tendência que a organização procura, este ano, contrariar. "Face às características do turista espanhol, que valoriza a natureza e a aventura e experiências imersivas mas sustentáveis, em complemento à atividade promocional da Iberia, a ATA tem também em curso um concurso público com vários lotes para a realização de ações de promoção para estimular a procura no mercado espanhol", informa o organismo.

Desenvolvida em parceira com operadores turísticos relevantes, a estratégia comunicacional do arquipélago português em território espanhol conta com um investimento que ronda os 410.000 €. "Tendo sempre em vista a promoção do destino, o alargamento de acessibilidades e a captação de novas rotas, esta é mais uma conquista da ATA que visa contribuir para a retoma e para a vitalidade do setor na Região Autónoma dos Açores em 2021, já preparando o ano de 2022", acrescenta ainda.