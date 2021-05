A Air France voltou a adiar ligações aéreas entre Faro e Paris. Inicialmente previstas para 17 de abril, foram depois adiadas para 6 de maio mas, ontem, não se chegaram a concretizar. "Também já não devem arrancar em maio, mas a nova data ainda não está definida", garantiu fonte da companhia aérea francesa ao Modern Life/SAPO Lifestyle. A pandemia viral de COVID-19 continua a obrigar muitas empresas de aviação a rever as planificações que tinham feito para este verão.

"Ainda que, naturalmente, sujeita à evolução da situação sanitária, a ligação entre Faro e o aeroporto Paris-Charles de Gaulle deverá ser retomada no próximo dia 17 de abril", tinha avançado fonte oficial da empresa em declarações exclusivas ao Modern Life/SAPO Lifestyle em meados de fevereiro. O agravamento do surto em vários países europeus e o anúncio de novas medidas de confinamento esteve também no adiamento do início das operações para o dia 6 de maio.

"Essa operação deverá prolongar-se até ao final de outubro", referiu, na altura, a mesma fonte. O ano passado, a Air France iniciou a nova rota com um voo semanal aos sábados e, a partir de 13 de julho, reforçou o número de ligações semanais, que chegaram a ser quatro. Este ano, esse número vai depender da evolução da pandemia e da procura. Para atrair passageiros, a comapanhia aérea gaulesa continua a reforçar a segurança a bordo, o que já lhe valeu uma distinção internacional.