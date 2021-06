São notícias animadoras para o turismo algarvio após o balde de água fria britânico. À semelhança do que aconteceu no verão do ano passado, a Air France volta, a partir de dia 6, a unir a maior cidade do sul do país à capital francesa, retomando assim a ligação aérea inaugurada a 4 de julho de 2020. "Essa operação deverá prolongar-se até ao final de outubro, abangendo, assim, toda a estação estival", confirmou fonte oficial da empresa gaulesa em declarações exclusivas ao Modern Life/SAPO Lifestyle.

O ano passado, a Air France iniciou a nova rota com um voo semanal aos sábados e, a partir de 13 de julho, reforçou o número de ligações semanais, que chegaram a ser quatro. Este ano, esse número vai depender da evolução da pandemia e da procura. Para atrair passageiros, a comapanhia reforçou a segurança a bordo, o que já lhe valeu uma distinção. A consultora britânica Skytrax certificou as medidas adotadas no interior dos aviões e em terra para combater a propagação da pandemia.

"Em termos de probabilidades, é mais fácil ganhar a lotaria do que ficar infetado nos nosss aviões", garante fonte oficial da empresa de aviação. A flexibilização da alteração das datas de voos é outra das estratégias adotadas para incentivar as pessoas a viajar. "A rota entre Faro e o aeroporto Paris-Charles de Gaulle foi inaugurada em pleno período de crise, o ano passado, mas nunca deixámos de operar entre Lisboa e Paris. Portugal continua a ser uma aposta nossa", garante a mesma fonte.

Apesar de só contar com uma retoma progressiva da atividade aérea a partir do terceiro semestre deste ano, a Air France, à semelhança do que sucede com a maioria das companhias de aviação globais, vai procurando adaptar-se às condicionamentes que a pandemia impôs. "Estamos a trabalhar com janelas temporais de três semanas. As pessoas estão a fazer as reservas com menos antecedência e a nossa operação está sempre sujeita à evolução das condições sanitárias", esclarece a empresa.