Há mais um passadiço a pedir para ser percorrido pelos amantes das caminhadas na natureza. O novo percurso pedonal da serra d'Ossa prolonga-se por uma extensão de 1,7 quilómetros e inclui cerca de 400 metros de pontes e corredores. Localizado no Redondo, no Alentejo, liga a povoação da Aldeia da Serra d'Ossa à pitoresca ermida do Monte Virgem. Foi construído em quatro fases pela mesma empresa que criou os passadiços do Paiva, no concelho de Arouca, em quatro fases distintas, com recurso a 120 toneladas de madeira.

"Conseguimos, novamente, levar a cabo uma obra desafiante, mas que vai proporcionar aos turistas nacionais e estrangeiros a possibilidade de viverem e conhecerem o melhor que esta região tem para oferecer", regozija-se Pedro Pereira, diretor de produção da Carmo Wood. "O facto de a obra ter sido implementada num vale de difícil acesso desafiou, uma vez mais, o expertise das equipas", sublinha o engenheiro que acompanhou o trabalho dos 25 colaboradores envolvidos na obra, um projeto da Câmara Municipal do Redondo.