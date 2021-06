Pela primeira vez em mais de um ano, Portugal vai voltar a receber turistas americanos. Os voos da companhia área Delta Air Lines entre Nova Iorque e Lisboa vão ser retomados a 1 de agosto, na sequência do levantamento das restrições à entrada aprovadas pelo governo português. Um Boeing 767-300ER vai assegurar a operação entre o aeroporto internacional John F. Kennedy e a capital portuguesa, com quatro ligações diretas semanais, em cooperação com a Air France, a KLM e a Virgin Atlantic.

"Como parte desta parceria, os clientes também podem chegar a Portugal por via dos hubs europeus da Delta Air Lines em Amesterdão e Paris", informa a companhia de aviação norte-americana em comunicado de imprensa. "Portugal tem sido um dos destinos mais populares para os viajantes de lazer e saudamos a decisão do governo português de reabrir as fronteiras aos turistas dos Estados Unidos da América, apoiando ainda mais a recuperação económica da pandemia global", elogia Amy Martin.

"Os clientes da Delta dos Estados Unidos podem conectar-se convenientemente a Lisboa através do hub da Delta no aeroporto internacional John F. Kennedy, tornando-se assim mais fácil juntarem-se aos seus entes queridos e desfrutarem de novas experiências de viagem", refere ainda a diretora-geral de planeamento da rede internacional da Delta Air Lines. A reativação desta rota é um importante marco para a recuperação do setor do turismo português. No período pré-pandemia, os EUA eram um dos mercados de maior crescimento do turismo em Portugal, com os visitantes a crescerem mais de 20% em 2019 face ao ano anterior, segundo dados do Turismo de Portugal.

"A Delta vai operar aviões 767-300ER nos voos entre Nova Iorque e Lisboa, oferecendo as classes executiva Delta One, com assentos totalmente reclináveis e acesso ao corredor a todos, bem como a Delta Comfort+ e a Main Cabin. A Delta também está também a introduzir novas opções de refeição e entretenimento a bordo este verão, com mais de 200 filmes e 21 novos lançamentos", revela ainda a transportadora aérea americana. As novidades programadas para s próximos meses não se ficam, no entanto, por aqui.

"Durante o serviço de refeição, todos os clientes recebem uma opção de entrada, juntamente com o seu aperitivo e sobremesa, além de uma seleção completa de bar ou refrigerante. Os passageiros Delta One podem ainda encomendar antecipadamente a sua escolha de refeição nos voos", anuncia a empresa. A segurança também foi reforçada. "Os clientes que viajam para Portugal deverão ter um teste PCR [Polymerase Chain Reaction] ou NAAT [Nucleic Acid Amplification Test] negativo ou um teste de antigénio negativo, respetivamente nas 72 horas ou nas 24 horas prévias à viagem. Não haverá quarentena para os passageiros que viajam dos Estados Unidos da América", informa.

Nas próximas semanas, a Delta Air Lines retoma também ligações para Madrid, Barcelona, Amesterdão, Paris, Nice, Dubrovnik, Atenas, Reiquiavique, Roma e Veneza. "A entrada nos EUA para os viajantes provenientes de Portugal, ou que tenham estado no espaço Schengen nos 14 dias prévios à viagem mantém-se restrita. O centro de planeamento de viagens da companhia contém informações detalhadas sobre as viagens internacionais", informa ainda a empresa de aviação norte-americana em comunicado.