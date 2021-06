Phuket, uma das mais populares províncias tailandesas, prepara-se para voltar a receber turistas, viajantes vacinados que, a partir do próximo dia 1 de julho, passam a ter de cumprir novas regras, anunciou hoje a Autoridade de Turismo da Tailândia em Portugal. "O programa Phuket Sandbox, acessível a viajantes internacionais que se encontrem totalmente vacinados contra a COVID-19, pressupõe o cumprimento de uma série de procedimentos", informa este organismo em comunicado de imprensa.

Para além de um certificado de vacinação que comprove que os viajantes estão totalmente vacinados contra a COVID-19, devendo a vacina não ter sido administrada há menos de 14 dias ou há mais de um ano antes da data da viagem, é-lhes exigido um certificado médico com um resultado laboratorial de RT-PCR indicando que o vírus COVID-19 não foi detetado. "Este documento terá que ser emitido, no máximo 72 horas, antes da partida", avisa a Autoridade de Turismo da Tailândia em Portugal.

"Só serão aceites vacinas aprovadas pelo Ministério da Saúde Pública Tailandês (MoPH) ou pela Organização Mundial da Saúde (OMS), só poderão entrar na Tailândia viajantes provenientes de países ou regiões de baixo/médio risco pandémico", esclarece ainda a instituição. A lista dos destinos permitidos pelas autoridades será divulgada nos próximos dias. "É obrigatório um visto e/ou um certificado de entrada (COE), que será emitido pela embaixada ou por uma delegação do Consulado Real da Tailândia no país de origem. É ainda obrigatória a apresentação de uma apólice de seguro de saúde COVID-19 com cobertura mínima de 100.000 dólares norte-americanos, devendo o seguro cobrir todo o período de estadia", refere também.

As exigências não se ficam por aqui. "É necessário apresentar um comprovativo de confirmação de reserva num alojamento com a certificação SHA Plus nas primeiras 14 noites. A duração da estadia pode ser inferior a 14 noites, mas, nesse caso, os viajantes terão que permanecer todo o tempo em Phuket num alojamento com a certificação SHA Plus. À chegada à Tailândia, os viajantes devem descarregar a aplicação ThailandPlus, que terá que permanecer ativa durante toda a estadia em Phuket", avisa.

De acordo com a Autoridade de Turismo da Tailândia em Portugal, "as crianças com idade inferior a 6 anos que viajem com os pais ou outros responsáveis já vacinados, estão abrangidas pelo programa, não sendo, por isso, sujeitas a testes ou quarentenas". "Já os jovens entre 6 e 18 anos serão obrigados a fazer um teste à COVID-19 à chegada, por conta própria", informa, no entanto, o organismo. Os viajantes que pretenderem visitar outras regiões do país também têm formalidades e limitações a cumprir.

"São obrigados a permanecer em Phuket, num estabelecimento acreditado com a certificação Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) Plus por um período mínimo de 14 noites e, só após este período, terão permissão para visitar outros locais do país, sendo apenas necessário fazerem-se acompanhar por um certificado de vacinação e de um atestado médico com a indicação do teste negativo", esclarece. As medidas aprovadas pelas autoridades pretendem conter o surto.

"Durante a estadia, os viajantes têm total liberdade para se envolverem em várias atividades turísticas. Ao quinto dia, serão submetidos a um teste à COVID-19, usando um RT-PCR ou um método de antígeno rápido", alerta ainda a Autoridade de Turismo da Tailândia. Na lista das transportadoras que já anunciaram voos diretos para Phuket, estão a Thai Airways, a Singapore Airlines, a Emirates, a Qatar Airways, a Hong Kong Airlines, a EVA Air, a Korean Air, a Jinair, a Cathay Pacific e a KLM.