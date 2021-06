Depois do Kopke Grande Reserva Branco Folgazão & Rabigato 2016, lançado em outubro do ano passado, as atenções voltam-se agora para o Kopke Rosé Reserva Tinto Cão 2020. A quarta proposta da gama Winemaker's Collection é um vinho que materializa toda a personalidade da casta e do terroir em que é cultivada, pretendendo projetar internacionalmente a região do país banhada pelo rio Douro no que toca à produção de vinhos rosés de categoria superior. Uma (grande) ambição que não nasceu do nada.

"O desafio [nestes vinhos] consiste em encontrar o equilíbrio entre a fruta, a frescura, a estrutura e a complexidade que devem apresentar. Para se conseguir conjugar todos estes elementos, é necessário procurar, em primeiro lugar, a matéria-prima mais adequada. É preciso, por isso, pensar o vinho ainda na vinha. A seleção da casta e da parcela, a sua exposição e altitude e o momento da vindima das uvas são todos fatores determinantes que condicionam o perfil do vinho", justifica o enólogo Ricardo Macedo.

Apesar dos resultados interessantes que a marca tem conseguido com as pequenas vinificações de Touriga Nacional, Tinta Roriz e Tinta Amarela que tem feito, esta edição do Kopke Winemaker's Collection continua a eleger a casta Tinto Cão para a produção de rosé. "Essencialmente, pela variedade particularmente resistente, de cacho pequeno, película densa e pela maturação tardia, o que permite atingir o grau de acidez desejável, aportando, consequentemente, uma excelente frescura ao vinho", justifica o enólogo responsável pelo Kopke Rosé Reserva Tinto Cão 2020, vinificado na Quinta de São Luiz, em Tabuaço.

"Este vinho apresenta uma magnífica cor salmão. Aromaticamente elegante, cativa pelo buquê de notas de romã e de flor de hibisco. No paladar, revela-se subtil e elegante. Impressiona pela cremosidade e até por uma certa untuosidade, características que realçam a sua complexidade. Termina longo e fresco, fruto da sua excelente acidez", elogia Ricardo Macedo. Este novo lançamento, já à venda, é, tal como os antecessores, de edição limitada. Foram produzidas apenas 5.372 garrafas numeradas e assinadas.