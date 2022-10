Entre as 14h00 e as 19h00, cinco dezenas de produtores portugueses e estrangeiros aguardam pelos visitantes no Amphora Wine Day. O evento anual organizado pela Herdade do Rocim, em Cuba, regressa para mais uma edição que celebra o vinho de talha. A quarta edição do certame, que assinala uma tradição com mais de dois mil anos, conta, este ano, com mais participantes e produtores.

Ao longo do dia, os visitantes vão poder descobrir as diferentes abordagens desta prática milenar, através das “Amphora wine talks”, lideradas pelo especialista de vinhos, Luís Lopes, deliciar-se com produtos regionais e ainda deixar-se encantar pelo belo Cante Alentejano.

Às 18h00, abrem-se as talhas do vinho que ambiciona ser património imaterial da Humanidade pela UNESCO.

“Quando iniciamos este projeto em 2018 tínhamos em mente assinalar a tradição do vinho de talha, abrir as portas aos interessados e celebrar o momento da abertura das nossas ânforas. Lançamos o desafio a vários produtores que responderam e vieram de todas as partes do mundo. Admito que não pensava, nessa altura, e com uma pandemia pelo meio, que o ‘Amphora Wine Day’ passasse a ter esta projeção e recetividade que cresceu de ano para ano. Na quarta edição, já acrescentamos as ‘Amphora Wine Talks’ ao programa para que seja possível dar a conhecer ainda mais as especificidades deste vinho”, adianta Pedro Ribeiro, enólogo e administrador da Herdade do Rocim.

As entradas para o Amphora Wine Day podem ser adquiridas na ticketline pelo preço de 15 euros. Caso a lotação não esgote, será também possível efetuar a compra dos bilhetes no próprio dia, na bilheteira que estará instalada à porta da adega, por mais 2,50 euros, ou seja, um total de 17,50 euros.