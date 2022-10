Na iniciativa a 10 de outubro a prova vertical faz-se com vinhas velhas tinto, num lote de uma dezena de néctares, desde a primeira colheita, de 2010, até 2019, esta última antevendo o lançamento do vinho, previsto para o ano de 2023. A prova vai ser conduzida pela dupla Jorge Moreira, diretor de enologia da Real Companhia Velha, e Álvaro Martinho Lopes, responsável de viticultura da Quinta das Carvalhas.

A prova “Uma década de Carvalhas: prova vertical de Vinhas Velhas DOC Douro tinto”, vai ter lugar às 11h30, na Sala Iglo do Pavilhão 1 da FIL, no Parque das Nações, em Lisboa, integrando o programa oficial do evento Grandes Escolhas Vinhos & Sabores 2022. Com lugares limitados, esta prova especial tem o valor de 50 euros, dando também acesso à feira, que neste último dia é apenas destinada a profissionais. A inscrição é feita, por ordem de chegada e idealmente até dia 7 de outubro, junto da Real Companhia Velha, através dos telefones 937 790 005 ou e-mail marketing@realcompanhiavelha.pt

Com mais de 500 hectares, a Quinta das Carvalhas tem a mais antiga referência escrita no ano de 1759. Situada na margem esquerda do rio Douro, junto ao Pinhão, tem uma área de vinha de 150 hectares, dos quais 38 são de vinhas velhas, prestes a celebrar um século.

Em 2010, sob a batuta do presidente da Real Companhia Velha Pedro Silva Reis, Jorge Moreira, na enologia, e Álvaro Martinho Lopes, na viticultura, tiveram o desafio de criar vinhos DOC Douro com origem nas vinhas da Quinta. O Carvalhas branco e o Carvalhas Vinhas Velhas tinto, ambos de 2010, encetaram as hostes, tendo sido lançados há precisamente uma década, em outubro de 2012. Anos mais tarde, a gama Carvalhas somou mais dois tintos, ambos monocasta: Tinta Francisca e Touriga Nacional.