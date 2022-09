Grandes vinhos, provas especiais e muita restauração. Em outubro, Lisboa acolhe mais uma edição da “Vinhos & Sabores”

Um dos grandes certames do setor vínico em Portugal “Grande Escolhas - Vinhos & Sabores” está de regresso ao Parque das Nações, com o Pavilhão 1 da Feira Internacional de Lisboa (FIL) entregue a centenas de produtores, provas em primeira mão, vinhos e sabores singulares, assim como provas comentadas e demonstrações de cozinha, num evento para o público em geral e profissionais.

A feira “Vinhos & Sabores”, organizada pela "Grandes Escolhas" conta, na edição deste ano, com cerca de 270 stands, num total de 400 produtores, e com novos espaços dedicados à gastronomia, numa parceria entre a "Grandes Escolhas" e as Edições do Gosto, onde três chefs irão apresentar as suas criações e servir refeições aos visitantes.

No espaço “Arrozes de Portugal”, os chefs Vítor Adão, do restaurante Plano (Lisboa), José Júlio Vintém, do restaurante Tombalobos (Portalegre) e Hélio Gonçalves, do restaurante Sem Porta (Sublime Comporta) irão confecionar pratos de cozinha portuguesa, tendo como ingrediente base o arroz trabalhado de múltiplas formas.

No “Vinhos com Gosto”, os visitantes terão acesso a um programa de demonstrações gastronómicas. No sábado, dia 8, sob o tema “Com gosto e com vagar”, o chef José Júlio Vintém, em conjunto com um sommelier, explora a tradição dos alentejanos em degustar vinho às refeições, sempre com vagar. “Será Baco guloso?” irá ser outro dos momentos, conduzido pelo chef Miguel Oliveira (O Pudim rei e o Pudim do Marquês) e por Luís Antunes (crítico de vinhos) em que exploram o casamento entre os vinhos e a doçaria portuguesa.

O dia 9, domingo, será dedicado ao tema “Crime, dizem eles” sob orientação do chef Hélio Gonçalves e de um sommelier, que irão conversar sobre o que nunca se deve fazer numa harmonização gastronómica com vinhos. “Vinho vinho, Queijo queijo”, com Luís Antunes (crítico de vinhos) e Pedro Cardoso (queijaria) traz à conversa o eterno romance entre vinhos e queijo, demonstrando possíveis harmonizações.

O último dia da feira, segunda-feira, é dedicado ao tema “Diz-me arroz dir-te-ei o vinho”, com a presença do chef Vítor Adão, do sommelier Pedro Caldas Franco (restaurante Plano) e de Filipe Ventura (arroz Bom Sucesso), que vão explorar as diversas conjugações entre vinho e arroz.

Durante três dias, os participantes poderão percorrer os vários stands de produtores nacionais e provar várias sugestões. Terão também acesso a um programa diversificado que se divide em sessões de show cooking, provas comentadas e as já conhecidas e concorridas sessões “Prove connosco”, que decorrem num anfiteatro à disposição de todos os expositores de vinhos e de livre acesso, para curtas apresentações dos seus produtos.

Grandes Escolhas

As Provas Especiais, a decorrerem na tenda no exterior do pavilhão, são os momentos mais procurados do evento. Autênticas masterclasses concebidas para consumidores que querem aprofundar os seus conhecimentos ou viver a experiência de provar vinhos raros, a maior parte deles não acessíveis no mercado, comentados pelos seus produtores. A destacar: prova “O mundo de António Maçanita”, com vinhos das várias regiões onde o produtor desenvolve os seus projetos; prova “Descubra a diferença”, por Luís Lopes, numa seleção do diretor da revista “Grandes Escolhas”; prova “Criado no Douro: os Porto da família Vasques de Carvalho”, por Jaime Costa; prova “Quatro décadas de Soalheiro”, por Luís Cerdeira; prova “Grandes tintos de 2012”, que irá avaliar como estão grandes vinhos dez anos depois, por João Paulo Martins; e a prova “Rocim, dez anos de inovação e criatividade”, por Pedro Ribeiro e Catarina Vieira. Os lugares são limitados e os ingressos podem ser adquiridos online.

Para o mercado também vai haver importantes novidades. A convite da organização, um conjunto de jornalistas e compradores internacionais irá marcar presença na feira, com um programa específico que inclui masterclasses de vinhos portugueses e uma proximidade com os expositores, que poderão aqui reunir e apresentar os seus projetos à imprensa internacional e outros players a nível global, de forma individual e personalizada.

A feira estará aberta ao público sábado e domingo das 15h00 às 21h00, sendo o dia 10 reservado a profissionais, com horário das 11h00 às 18h00. O bilhete diário para o público tem um custo de 15 euros e pode ser adquirido em ticketline.sapo.pt.