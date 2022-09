Na Alfândega do Porto, um local icónico no centro histórico da cidade, a proposta do Harvest Wine Fest é reunir quem gosta de vinho e petiscos num animado diálogo e partilha com os produtores.

No evento, a decorrer a 1 e 2 de outubro, sábado e domingo, os participantes ficarão a conhecer não só quem produz vinhos oriundos de diferentes regiões portuguesas, como também as novidades do mundo vinícola. A organização estima a presença de 40 produtores, e 550 referências de vinhos, de Trás-os-Montes, vinhos Verdes, vinhos do Douro, vinho do Porto, vinhos do Dão, aos vinhos da Beira Interior, da Bairrada, vinhos do Tejo, vinhos do Alentejo, Açores e Porto Santo. Não faltarão para prova e aquisição néctares premiados e medalhados.

Entre os produtores que já confirmaram a sua presença nesta festa do vinho, encontram-se a Adega Campo Mayor, os vinhos Anselmo Mendes, António Maçanita Winemakers, BJÁ, Bonjardim Boutique Wines, Casa de Vila Pouca, Castas & Cascos, Encostas de Vassal, Monte São Sebastião, Quinta da Plansel, Quinta de Estrufães, Quinta dos Lagares, Quinta Sá de Baixo, Tongobriga.

No sábado e domingo, o programa contempla provas comentadas de vinhos por Paulo Pimenta (entrada gratuita, sujeita a disponibilidade).

O acesso à feira de vinhos orça os 10 euros por pessoa, com copo para degustação e provas, mais três senhas para descontar 1 euro em compras de vinhos (superiores a 10 euros/garrafa, não acumulável). Os bilhetes encontram-se à venda no local, TicketLine e FNAC.