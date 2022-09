Tal como o nome sugere, o Veggie Fest é um festival vegetariano, ou seja, centrado na alimentação vegetariana, cujo objetivo primordial é dar a conhecer novas opções gastronómicas, desde opções saudáveis e biológicas, ao fast food.

Muitos dos que optam por uma alimentação de base vegetal fazem-no por uma questão de sustentabilidade ambiental, como forma de reduzir a sua pegada ecológica, pelo que estes temas têm também grande destaque no festival, sendo o tema deste ano “Alimentação Vegetariana & Sustentabilidade, para quem quer poupar tempo ”.

De 30 de setembro a 2 de outubro decorrerão diversas iniciativas por todo o espaço do Shopping Cidade do Porto, naquela que será a maior edição do festival até à data.

Poderá contar com showcookings, conversas e palestras e aulas abertas de modalidade como Yoga, Hatha-Yoga, Tai-Chi ou Pilates.

Pelo palco do Veggie Fest já passaram alguns dos nomes mais fortes do vegetarianismo em Portugal e este ano não será exceção, estando já confirmada a presença de Gonçalo Ribeiro (ex-concorrente do programa televisivo Hell’s Kitchen) ou Gabriela Oliveira (autora da série de livros “Cozinha Vegetariana – 100% Vegetal”), só para nomear alguns.

Como já vem sendo habitual, haverá também um Eco Market com a presença de marcas nacionais e internacionais, das mais diversas áreas, desde a cosmética natural e produtos de higiene, aos suplementos nutricionais, alimentação biológica e saudável, vestuário e produtos de lifestyle ecológicos, entre outros.

A comida, claro está, não vai faltar e desengane-se se acha que vai acabar a comer uma salada. As opções serão muitas, desde fast food aos doces, para comer no local ou levar para casa.

Seja um aficionado ou um curioso com vontade de experimentar, não deixe de passar pelo Veggie Fest e aproveitar para conhecer um pouco mais sobre este tipo de alimentação.