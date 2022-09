“Olá outono”. Quinta duriense propõe piqueniques de boas-vindas à nova estação

Com vinhas com mais de cem anos, protegidas por bosques e olival, a Quinta da Manoella situa-se no coração da região demarcada mais antiga do mundo, o Douro. Além do piquenique, o programa de enoturismo agora anunciado, inclui a visita à adega, onde estagiam os vinhos do Porto e alguns vinhos DOC Douro produzidos pelo casal de enólogos Jorge Serôdio Borges e Sandra Tavares da Silva, proprietários da Quinta desde 2009.

Em 2001, começou a aventura de Sandra Tavares da Silva e Jorge Serôdio Borges. Este jovem casal no início não tinha vinhas nem vinho, mas um sonho comum, um projeto pessoal ao qual se dedicaram. O nome Wine & Soul é a consequência da sua paixão e entrega total ao vinho. A sua primeira criação foi um vinho de nome Pintas, fazendo uso de uvas de vinhas velhas com mais de 30 castas misturadas, inspirado no irrequieto cão de raça pointer do casal.

Wine & Soul

Mais tarde, chegaram o Pintas Character, o branco Guru, o Porto Vintage Pintas e o Vinho do Porto 5G. Este último resulta de um lote de vinhos muito velhos, alguns dos quais com mais de cem anos de idade.

Em 2009 nascem, sob a gerência total do casal Jorge e Sandra, os vinhos da Quinta da Manoella, uma propriedade vinhateira fundada em 1838 e explorada há cinco gerações pela família Serôdio Borges, de onde saiu o Quinta da Manoella Vinhas Velhas.

No que toca ao programa de piquenique propriamente dito, este inclui petiscos típicos do Douro com prova de vinhos Manoella incluída. De acordo com o produtor, o programa tem a duração de cinco horas e orça os 77 euros por participante. As reservas devem fazer-se com 48 horas úteis de antecedência pelo telefone 910 434 073 – 254 738 076 ou e-mail enoturismo@wineandsoul.com

A quinta localiza-se na Avenida Júlio de Freitas, n.º 186, em Vale de Mendiz, Pinhão.