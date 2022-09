Roteiro Gastronómico da Avenida da Liberdade reúne à volta da mesa alguns dos melhores restaurantes de Lisboa

O Roteiro Gastronómico da Avenida da Liberdade acolhe restaurantes com conceitos bem diferentes, alguns dos quais integrados em hotéis que contribuem para alargar a oferta que existe no Luxury District de Lisboa.

No “menu” do roteiro encontram-se sugestões com a assinatura de vários chefs, para saborear a qualquer hora do dia e da noite. Aproveitar o final da tarde à hora de saída do escritório, ou antes de uma ida ao teatro ou cinema, para saborear uma tábua de queijos e enchidos é a sugestão da Delta The Coffee House Experience. Pode ainda optar por uma das focaccias feitas a gosto e experimentar a bebida do mês, um Oport Coffe, com café moído na hora.

No Guilty Avenida as pizzas, hambúrgueres gourmet dividem o protagonismo com cocktails e outros pratos da marca, como é o caso dos nachos e carpaccios para entrada e das massas cujos nomes sugestivos dão asas à imaginação. O ambiente será festivo, em especial nas noites animadas por Djs, quintas-feiras, sextas-feiras e sábados à noite.

Guilty Avenida. créditos: Associação Avenida

A fusão de sabores portugueses e espanhóis é a proposta do Restaurante Azul e Branco, do H10 Duque de Loulé Hotel, podendo terminar com um café no Limão Rooftop Bar, a deliciar-se com a vista sobre Lisboa.

O JNcQUOI Asia, está pronto para receber os amantes de gastronomia oriental com o seu “Express Lunch” (37 euros), um menu composto por entrada, sopa, prato principal e bebida, com sabores da China e do Japão, acompanhados por uma seleção de vinhos. Já no JNcQUOI Avenida, a sexta-feira festeja com o Big Bottle Day, oportunidade para provar a copo um vinho de castas criteriosamente selecionadas (14 euros).

Oui Mas Non. créditos: Associação Avenida

O Oui Mais Non, no Tivoli Fórum, junta-se ao roteiro com uma mimosa, a bebida que integra o “Menu Avenida” preparado para esta semana especial e que dá a conhecer alguns dos pratos da carta, como o Carpaccio de polvo, o Rosbife, o Bacalhau ou a salada OMN, finalizando com um exemplo da sua panqueca mais requisitada, a Baby Dutch (17,5 euros).

O Restaurante Condes de Ericeira, é um segredo bem guardado do hotel The One Palácio da Anunciada, com a sua carta de influência mediterrânica, decoração com frescos pintados à mão e acesso direto aos jardins.

No Valverde Hotel, um oásis de conforto e luxo discreto em plena avenida, o restaurante Sítio Valverde, destaca as duas versões do menu executivo com produtos da época, para experimentar de segunda a sexta e com valores a orçarem entre os 25,5 e os 29,5 euros.

A iniciativa é organizada pela Associação Avenida.