A Oktoberfest é o ponto mais alto da celebração da cultura cervejeira, uma paragem obrigatória nesta altura do ano e a maior festa mundial dedicada a esta bebida. No Porto, a Fábrica Nortada (Rua de Sá da Bandeira, n.º 210), alia-se ao ambiente que se vive na Alemanha, particularmente em Munique, e leva para a Invicta o maior festival de cerveja do mundo.

Entre 16 de setembro e 8 de outubro, a casa da cerveja artesanal terá novas cervejas inspiradas na Oktoberfest, um menu especialmente preparado para a ocasião, diversos jogos cervejeiros e decoração tradicional. Com entrada gratuita, o Brewpub vai estar equipado a rigor, desde os colaboradores até às mesas típicas da Baviera, para que a festa seja autêntica.

As novidades nas cervejas desta Oktoberfest são a Munich Hells, disponível exclusivamente nas torneiras do Brewpub da Nortada; e uma reedição de 2021 - uma Märzen que estará disponível em garrafa e à pressão.

Já o menu festivo inclui um Pretzel para entrada, uma escolha de prato principal entre Weisswurst - uma seleção de salsichas - ou um Schnitzel com molho de cogumelos e uma caneca de Marzen de 0,5L para acompanhar condignamente a refeição (15 euros). Se ainda houver espaço, para sobremesa fica a sugestão do Appfelstrudel (4,5 euros).

Esta é ainda uma oportunidade para acompanhar a produção de toda a Cerveja Nortada, feita em pleno centro histórico da cidade do Porto, num edifício que, para além de ser uma unidade de produção, funciona como um Brewpub onde qualquer pessoa pode acompanhar o processo de produção, enquanto desfruta de uma combinação de boa cerveja, comida e música.