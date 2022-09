O restaurante na Praça da Alegria, em Lisboa, integrado no Maxime Hotel, uma unidade icónica e plena de história, propõe o “Maxime Cabaret Show”. Desta forma, cada semana, ao anoitecer, decorre um espetáculo diferente com artistas residentes e convidados (dançarinas, comediantes, cantores e mágicos, entre outras artes performativas), numa viagem a um passado vintage. A 17 de setembro, as estrelas em palco são Vanity Redfire, Fraulein Margret, Tara Matahari, Veronique Divine e Baby Valentine (jantar e espetáculo a orçarem os 65 euros com acesso à primeira fila por mais 10 euros).

Já o “Maxime Obsession” é o mais recente produto do Maxime Restaurant-Bar. Um espetáculo temático ao jantar, duas vezes por mês, que transporta os participantes para diferentes eras, ambientes e temáticas. A 24 de setembro, o tema é “Tropicália” (65 euros, mais 10 euros para acesso à primeira fila).

créditos: Maxime Restaurante

Por seu turno, o “Amusing Bouche” é o espetáculo que acompanha o jantar à La Carte, com a atuação de um artista surpresa, que culmina com um DJ para encerrar a noite (às sextas-feiras, por aproximadamente 30 euros por pessoa).

Para os fãs/amantes da comédia, a sugestão recai no “Maxime Comedy Club”, todas as quintas-feiras, noites de humor com anfitriões improváveis e comediantes consagrados e emergentes. É possível assistir ao espetáculo, com curadoria do humorista Guilherme Duarte, por 10 euros, ou por 25 euros caso inclua o jantar.

Finalmente, “It’s Teaser Time” é um espetáculo exclusivo para quem procura um sneek peek de provocação, acompanhado de sabores. O próximo "It’s Teaser Time" decorre a 31 de outubro, com o tema Halloween (bilhete por 50 euros, com direito a espetáculo e jantar).