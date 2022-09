O restaurante do InterContinental Lisbon preparou um brunch recheado de iguarias daquela que é uma das cozinhas mais populares do mundo, a italiana. O brunch de domingo, a 18 e 25 de setembro, apresenta agora, bruschetas, pizzas, foccacias com mozzarella, presunto e mortadela e supplis (bolinhos de arroz fritos e recheados com queijo).

Já na secção dos doces, os fãs de pequenos-almoços tardios podem deliciar-se com o Tiramisù, Pannacotta de frutos vermelhos, Torta Mimosa e um dos doces mais antigos do país, a Crostata.

Para completar a refeição, juntam-se ainda aos cafés, chás, sumos naturais e smoothies, as tradicionais bebidas italianas: Mimosa, Bellini e Prosecco.

O embarque nesta viagem gastronómica tem o valor de 32 euros por pessoa, com estacionamento incluído. As crianças até aos 12 anos (inclusive) têm um desconto de 50%. As reservas podem fazer-se através do telefone 213 818 700 ou e-mail lisha.reception@ihg.com