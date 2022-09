A Rosa chegou ao Bairro Alto para servir pizzas e gelados noite dentro

Os mentores d´A Rosa do Bairro, Arsénio Carlos e Rita Carvalho, decidiram que faltava uma figura feminina na rua, que abrisse as portas de sua casa a todos os que lá quisessem passar, e lhes proporcionasse bons momentos.

Nasce assim A Rosa do Bairro, um espaço que cria um laço entre o tradicional e o moderno, onde podem ser saboreadas pizzas, gelados artesanais e cocktails, sempre debaixo do olhar atento da Rosa.

N’A Rosa do Bairro, o menu permite a cada um personalizar a sua pizza, podendo escolher uma base normal, de beterraba ou de alfarroba e a partir daí aventurar-se entre as várias ofertas, como a Margherita, a pizza Funghi ou Tonno, entre outras, incluindo uma opção vegan.

créditos: © Inacio Cristo Dias/A Rosa do Bairro

Depois da refeição, a sobremesa pode recair num dos gelados artesanais da Gelatommy, uma marca de gelados caseiros nascida na Ericeira.

E como não há duas sem três, A Rosa do Bairro apresenta-se ainda como um espaço de bar, onde se pode tomar um copo ao fim do dia, ou da noite, com a garantia de que a cozinha está sempre pronta a servir até à 1h00.

A decoração, tal como o menu, dá continuidade à ligação entre o antigo e o novo, com pinturas street art elaboradas por um artista local, em simbiose com as características das casas antigas do Bairro Alto. Os restantes apontamentos como mesas, cadeiras e balcões reforçam esta ambiência, o que torna o local acolhedor.

Arsénio e Rita afirmam que todas as ideias que tinham se materializaram n’A Rosa do Bairro. “É um espaço que agrada a todos, afinal quem é que não gosta de pizzas e gelados?” brinca Rita, indicando ainda que “sentimos que conseguimos criar algo novo, fresco e que se pode tornar um espaço de convívio único, onde todos são bem-vindos”.

Rosa do Bairro Rua da Rosa, n.º 218, Lisboa Contactos: e-mail arosadobairro@gmail.com

A pizzaria encontra-se no n.º 218 da Rua da Rosa, em Lisboa, e está aberta de terça-feira a sábado, entre as 12h00 e as 02h00. A cozinha encerra à 1h00 mas até à hora de fecho são servidas fatias de pizza.

As pizzas e gelados podem ainda ser saboreados em casa, pois está disponível nas plataformas de entrega o domicílio Uber Eats e Glovo.