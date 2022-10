Condeixa Winefest celebra vinhos música, petiscos e solidariedade

Condeixa-a-Nova acolhe das 17h00 às 23h00 de sábado, 8 de outubro, um evento que contribui para apoiar causas sociais. O Condeixa Winefest 2022 vai reunir centenas de apaixonados pelo mundo dos vinhos e produtores de diferentes regiões nacionais, para uma festa que celebra o fim das vindimas, tendo por base horizontes solidários, “pois todas as verbas serão canalizadas para as áreas de apoio da Fundação ADFP - Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, organizadora do evento, instituição de solidariedade social, sem fins lucrativos, proprietária do espaço anfitrião: Conímbriga Hotel do Paço”, somos informados em comunicado.

O Conímbriga Hotel do Paço, edifício datado do século XVI, localiza-se em Condeixa-a-Nova, a poucos minutos das ruínas de Conimbriga, de Coimbra, da Serra da Lousã e Aldeias de Xisto. Palco para acolher convivas que vão poder provar gratuitamente cerca de cem vinhos. Para acompanhar, não vão faltar iguarias. Paralelamente vão decorrer na “Sala das Laranjeiras” quatro provas comentadas: às 18h00, Jorge Barrico apresenta “De ZIP a Vale d´Aldeia” (Douro); às 19h00, “Terroir campo da região do Tejo – Quinta do Casal Monteiro”, com Luís Santos; às 20h00, será a vez de Francisca Pereira apresentar “Vinhos no feminino” e, por fim, às 21h00, poderá conhecer brancos de “França que se ama”, por Emanuel Dias. Cada prova tem lugares limitados a 12 participantes e um custo adicional de 5 euros. As inscrições têm de ser feitas antecipadamente, enviando e-mail para: goncalocosta@adfp.pt

Não seria uma festa sem música e há muito espaço para dançar. A animação conta com a participação de um DJ convidado e da banda QuebraJazz.

“Os bilhetes podem ser comprados nas lojas Fnac, Worten, CTT e online em bolt, pelo valor de 12,5 euros. O bilhete contempla o copo para a prova livre e gratuita de todos os vinhos. No dia do evento também poderá comprar o bilhete no check-in. Os lucros gerados serão utilizados em projetos sociais beneficiando pessoas com necessidades”, lemos no comunicado que apresenta o Condeixa Winefest 2022.