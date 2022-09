A Festa do Mar – Especial Ostra de Setúbal, que se realiza no Largo José Afonso, conta com a participação de quatro produtores locais com diferentes propostas de pratos confecionados com marisco, com especial destaque para as ostras. Ao natural, com topping ou cozinhadas, são as sugestões apresentadas pela Best Fish, pela Exporsado, pela Neptun Pearl e pela Ostra Ribeiro em quatro menus com vários preços.

A oferta do evento gastronómico inclui, além de ostras, gambas à la guilho e cozidas, amêijoas, arroz de marisco, sapateira recheada e lagosta.

O vinho da região é uma das escolhas para acompanhar a comida, com a Quinta de Catralvos a apresentar uma seleção que vai do frisante aos vinhos brancos e rosés para harmonização com os sabores do mar.

O certame, que dispõe ainda de bebidas como cervejas e refrigerantes, tem um funcionamento similar ao do Festival de Francesinhas, realizado no mesmo local, em agosto, com um local específico de pagamento das doses e emissão das senhas para entrega nos espaços gastronómicos e correspondente levantamento dos pedidos.

A primeira edição da Festa do Mar – Especial Ostra de Setúbal inaugura a 5 de outubro, às 12h00, funcionando no horário das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 23h00.

O evento dispõe de um conjunto de atividades paralelas que contemplam workshops, uma palestra, animação musical, divertimentos para os mais novos e venda de artesanato e de doçaria regional.

“Qualidade das ostras do Sado” é o título da palestra, do ciclo Mar à Conversa, a realizar no dia 6, às 15h00, na Casa da Baía, conduzida pelo professor do Instituto Politécnico de Setúbal Ricardo Salgado, que desenvolve investigação nas áreas da Ecologia, Biotecnologia Ambiental e Marinha e Aquacultura. A participação requer inscrição prévia pelo endereço de correio eletrónico gpe@mun-setubal.pt

No recinto da Festa do Mar, no Largo José Afonso, um conjunto de workshops dá a conhecer técnicas de abertura de ostras nos dias 7, às 19h00, e a 9, às 12h30. Para o dia 7, às 20h00, está marcado um livecooking com a confeção ao vivo de tempura de ostras.

A animação no Largo José Afonso é garantida por insufláveis para as crianças e por quatro espetáculos de combo jazz, nos dias 5, 7 e 8.

O duo Sintoniza-te, com Bernardo Cruz, no piano, e Ivo Rodrigues, no trompete, atua a dia 5, às 12h30 e às 20h00, e no dia 7, às 20h00. Já o Blue Oyster Trio, composto por Luís Cunha, no trompete, João Espadinha, na guitarra, e Gonçalo Naia, no contrabaixo, encerram o ciclo de performances musicais no dia 8, a partir das 20h00.

A doçaria regional também se associa à Festa do Mar – Especial Ostra de Setúbal com a “Cegas Tradições” a apresentar várias propostas, entre as quais as “Ostras Doces”, uma iguaria confecionada com laranja de Setúbal.

No artesanato a Pedaços de Mar, de Nuno Paulino, disponibiliza uma oferta de peças únicas feitas à base de materiais reciclados provenientes do mar.