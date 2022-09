A comemorar 20 anos de edições, aquele que se apresenta como “o evento mais doce do ano” quer fazer de Abrantes a capital da doçaria conventual e tradicional portuguesa durante os três dias do certame que reúne doçaria, licores, compotas, mel e doces de norte a sul do país com atividades culturais e desportivas para toda a família.

A exposição de doces desta 20ª edição acrescenta várias novidades, como o pastel de amêndoa de Vimioso, que esteve entre os nomeados das “7 Maravilhas de Portugal”, o viriato e as rotundinhas de Viseu, cartuchos de amêndoa e impérios de Cernache do Bonjardim, licor templário de Tomar, trouxas de Malveira, são um reforço da doçaria alentejana com Portalegre, Dom Rodrigo, que se encontra em processo de certificação, e doces finos do Algarve, com a associação de produtores, vinda de Lagos a marcar forte presença. E ainda da Região Autónoma da Madeira o regresso do bolo do caco.

A adicionar inovações os doceiros trazem, ainda, variações dos doces tradicionais de Abrantes a estrear na Feira da Doçaria, como os éclairs Palha de Abrantes e as natas Palha de Abrantes, que se juntam ao fardo, aos bombons e macarrones de Palha de Abrantes, ao pastel tigelada e à tigelada de abóbora. Bolachas de amêndoa e mel, nata de crocante de bolacha, bombom de marmelo e doce de diospiro são outros dos novos produtos a abrilhantar este delicioso evento.

Presenças já habituais são o pão-de-ló e as cavacas de Margaride, as queijadas de S. Gonçalo, as lérias, os foguetes e as brisas do Tâmega de Amarante, o pão-de-ló de Ovar, o pastel de Tentúgal, as barrigas de freiras, os pastéis meia-lua, as cornucópias de Alcobaça, o bolo fidalgo, o pão de rala, o bolo rançoso e a sericaia do Alentejo, e claro, a palha de Abrantes, as tigeladas, as broas e o folar de Tramagal, entre muitas outras iguarias.

Na ementa estão associadas diversas atividades, entre elas, demonstrações culinárias, oficinas de doces sob a conhecimento da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes e do Agrupamento de Escola Verde Horizonte de Mação, música, animação infantil, exposições e desporto. Equilibra-se o consumo de doces com duas caminhadas, uma de Liga Portuguesa Contra o Cancro e outra turística noturna, e um passeio de pasteleiras. As inscrições estarão disponíveis junto dos dinamizadores: o Grupo de Apoio de Abrantes da Liga Portuguesa Contra o Cancro, o COA – Clube de Orientação e Aventura e os Branquinhos do Pedal.