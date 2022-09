Viana do Castelo vai ser palco de uma iniciativa que conjuga a tradição e a oferta da doçaria de 24 autarquias do noroeste português, num evento integrado nas Jornadas Gastronómicas do Minho. “Ao longo dos três dias, a Praça da República vai acolher um mercado, num espaço destinado a exposição, degustação e venda dos doces tradicionais. Estará disponível um palco na praça que, ao longo do evento, vai receber jovens bandas musicais, grupos de dança e DJs”, informa a autarquia vianense.

Por seu turno, a Porta Mexia Galvão vai receber demonstrações de cozinha, em espaços que pretendem apresentar aos participantes a pastelaria tradicional e as suas técnicas, assim como o valor da certificação dos doces tradicionais.

O evento integra igualmente a iniciativa "Moinho dos Petiscos", a 8 de outubro, no Moinho de Carreço, "atividade que tem como objetivo mostrar o processo tradicional da moagem do grão até ser obtida a farinha, destacando este produto importante na confeção dos doces tradicionais", revela a autarquia.

Estará ainda disponível animação de rua e atividades para os mais pequenos sempre sobre o tema pastelaria e doces tradicionais.

Mais tarde, de 21 a 23 de outubro, será a vez de Braga acolher as Jornadas Gastronómicas do Minho, tendo como destaque o Peixe. A iniciativa encerra em Guimarães a 4, 5 e 6 de novembro, incidindo na Carne e Caldos.

As Jornadas Gastronómicas do Minho, são promovidas pela CIM Alto Minho, CIM Cávado e CIM Ave.