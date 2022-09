Para o júri reunido na deliberação do vencedor do concurso "O Melhor Pastel de Nata de Lisboa", aquele apresentado pela pastelaria Casa do Padeiro distinguiu-se pelo equilíbrio entre a massa folhada e o creme que a recheia. De acordo com o proprietário da Casa do Padeiro, Bruno Francisco, "o primeiro lugar foi uma surpresa". Quando questionado quais os planos para o futuro, afirmou que estes passam por “manter a qualidade a que já habituámos os nossos clientes e convidar os fãs de pastéis de nata a conhecer a nossa proposta”.

Nas redes sociais, a equipa da Casa do Padeiro reagiu com entusiasmo: "e o primeiro lugar é nosso. O sonho comanda a vida. No quinto ano consecutivo nos finalistas, trouxemos o primeiro lugar".

A avaliar a prova onde participam estabelecimentos sediados na capital e concelhos limítrofes, estiveram jornalistas, gastrónomos, chefs, entre outras personalidades com ligações ao mundo da gastronomia, nomeadamente Alexandra Prado Coelho, Suzana Parreira, Daniel Leitão, Teresa Castro, Catarina Amado, Andreia Moutinho e Isabel Zibaia Rafael. A presidir ao júri esteve o gastrónomo Virgílio Gomes, que está presente desde a primeira edição do concurso. Os membros do júri provam os pastéis de forma cega, sem saberem de que estabelecimento são, de forma a ser uma avaliação completamente isenta.

Na competição estiveram presentes os pastéis de nata dos 12 estabelecimentos finalistas, a saber: Casa do Padeiro (Pontinha), Casa do Preto (Sintra), Choupanna Café (Lisboa), Padaria da Né (Damaia), Pastelaria Aloma (Lisboa), Pastelaria Estrela Dourada (Lisboa), Pastelaria Fidalgo's (Moita), Pastelaria Fim de Século (Lisboa), Pastelaria Pão de Mel (Forte da Casa), Pastelaria Patyanne (Castanheira do Ribatejo), Pastelaria Viriato (Ramada), Santa Coina Confeitaria (Coina).



O pastel vencedor teve de superar os critérios impostos pelo júri, aqui sintetizados por Virgílio Gomes: “o aspeto tem de ser apetecível e bronzeado, sem estar queimado ou esmorecido. Há que haver o equilíbrio entre a massa, que deve ser bastante quebrada e o creme, que deve ´escorrer` do pastel, sem ter gostos excessivos a canela, limão, baunilha, ou outras essências”.

Em 2021, sagrou-se vencedor o pastel de nata da Padaria da Né, na Damaia.



O evento foi lançado em 2009 pelo jornalista Vicente Themudo de Castro e é organizado pelas Edições do Gosto e por Virgílio Gomes.