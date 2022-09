A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) anuncia que em novembro os apaixonados por vinhos daquela região podem contar com duas iniciativas a norte e a sul. Vila Nova de Gaia e Lisboa vão juntar produtores e enólogos da região para mostrar a singularidade dos néctares alentejanos.

Desta forma, a norte, os vinhos do Alentejo estreiam-se no World of Wine (WOW), em Gaia, onde estarão a 4 e 5 de novembro numa mostra, prova e venda que inclui brancos, tintos e rosés.

Por sua vez, 2022 marca o regresso do “Vinhos do Alentejo em Lisboa”, um evento que conta já com mais de uma dezena de edições “bastante participadas”, sublinha a CVRA, “não apenas no que diz respeito aos produtores – no qual se aguardam este ano mais de meia centena –como nos visitantes, desde amantes da região, a consumidores finais e também hotelaria e restauração”. O evento que se realiza no Centro Cultural de Belém (CCB) está agendado para os dias 18 e 19 de novembro.

Duas oportunidades para provar os vinhos provenientes de uma região com uma área de vinha de 23,3 mil de hectares, com 30% da sua produção a destinar-se à exportação para cinco destinos principais (Brasil, Suíça, EUA, Reino Unido e Polónia). O Alentejo é uma das duas únicas regiões do mundo que produz Vinho de Talha há mais de dois mil anos.