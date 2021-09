Nos restaurantes Azambujenses, ao longo de todo o mês de outubro, será possível saborear, entre outros pratos, o delicioso Torricado, especialidade local que tem sido divulgado como bandeira gastronómica e cultural do concelho.

Remontando ao tempo em que os campinos e camponeses, em trabalho na Lezíria, se ausentavam das suas casas vários dias, o Torricado de Bacalhau Assado, faz-se com o dito, pão, alho e azeite. Sobre as brasas, preparava-se uma simples refeição no campo. Prática que acabou por migrar para a cozinha doméstica e, mais tarde, para a restauração.

São 20 os restaurantes aderentes da edição de 2021, localizados nas freguesias de Alcoentre, Aveiras de Cima, Azambuja, Vila Nova da Rainha e União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa.

“A Gula – à mesa dos restaurantes do concelho”, uma organização do município local, será também momento para dar a provar os vinhos do concelho de Azambuja.

Aconselha-se a reserva de mesa.